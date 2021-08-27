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Байден посчитал ИГ виновниками взрывов в Кабуле по данным разведки

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Разведка Соединенных Штатов полагает, что за взрывы в Кабуле ответственен филиал ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ), заявил Байден в четверг, 26 августа, на своем выступлении в Белом доме.

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Американский президент пообещал, что власти страны сделают все возможное, чтобы найти и наказать тех, кто стоит за терактами в аэропорту столицы Афганистана.

Он заверил, что США не позволят террористам помешать дальнейшей эвакуации из Афганистана. На данный момент Штаты эвакуировали из Афганистана более 100 тыс. человек за последние 11 дней.

Также американский лидер пообещал, что если военным это понадобится, то их контингент в Афганистане будет увеличен.

26 августа в столице Афганистана прогремели два взрыва. Первый удар произошел у входа в аэропорт, а второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. После этого, как указал корреспондент телеканала RT Мурад Газдиев, в Кабуле прогремел третий взрыв.

Всего, по предварительным данным, в результате взрывов погибли порядка 40 человек. Около 120 человек пострадали. Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

Заместитель постоянного представителя России при ООН Анна Евстигнеева заявила, что причастность радикального движения ИГ к взрывам в афганском Кабуле очевидна. Она также выразила соболезнования в связи с жертвами терактов.

В свою очередь представитель новых властей Кабула Забихулла Муджахид заявил, что последние два взрыва в столице Афганистана произвели ВС США для уничтожения своего оборудования.

В четверг члены Республиканской партии Соединенных Штатов призвали к импичменту или отставке президента страны Джо Байдена на фоне произошедших в столице Афганистана взрывов.

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