CNN сообщил об обращении Байдена к нации в связи с захватом Кабула

Президент Соединенных Штатов Джо Байден в ближайшие несколько дней намерен выступить с обращением к нации по случаю захвата афганской столицы боевиками радикальной группировки «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ). Об этом в воскресенье, 15 августа, сообщает телеканал CNN со ссылкой на высокопоставленные источники из администрации США.

В то же время отмечается, что окончательных решений по поводу предстоящий речи не принято и что президент «еще не прервал свой летний отпуск в Кэмп-Дэвид», где он пребывает в настоящий момент.

Глава Соединенных Штатов до конца текущей недели не планирует возвращаться в Вашингтон. Он также не давал никаких публичных комментариев по поводу ситуации в Афганистане.

Ранее этим же днем, 15 августа, Джо Байден в удаленном формате провел совещание со своей командой по национальной безопасности, главной темой которого стала ситуация в Афганистане. В числе участников переговоров — американский вице-премьер Камала Харрис.

Тем же днем предшественник Байдена Дональд Трамп назвал ситуацию в Афганистане историческим провалом Соединенных Штатов, указав, что главе демократической администрации «пора с позором уйти в отставку». Также критику риторики Байдена выразил член республиканской партии Стивен Скалис: по его словам, афганские события демонстрируют крах внешней политики президента США. В то же время американский государственный секретарь Энтони Блинкен отметил, что «Талибан» в любом случае спровоцировал бы столкновения с правительственными силами Кабула и что США успешно выполнили свою миссию в стране.

15 августа боевики террористической организации «Талибан» подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В залах правительственного здания талибы празднуют свою победу: радикалы контролируют все столичные государственные учреждения.

Занято здание гостелевидения, в прямом эфире которого талибы призывают жителей «к спокойствию». В Кабул продолжают стягиваться их вооруженные отряды из других провинций страны.

Представители радикального движения также заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана.

До этого боевики объявили, что контролируют всю территорию Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни».