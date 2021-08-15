Республиканец назвал захват Кабула провалом внешней политики Байдена

Захват Афганистана террористической группировкой «Талибан» (запрещена в РФ) — это провал внешней политики администрации президента США Джо Байдена. Таким мнением в воскресенье, 15 августа, поделился член американской республиканской партии Стивен Скалис.

Политик указал, что события в Кабуле отзеркалили события в Сайгоне в 1975 году. Тогда военнослужащие Соединенных Штатов эвакуировали американцев из столицы Южного Вьетнама.

«Президент Байден еще пару дней назад говорил, что мы не станем свидетелями эвакуации вертолетами (сотрудников — Ред.) посольства (США в Кабуле — Ред.), как это было в Сайгоне, однако именно это и происходит. Это Сайгон президента Байдена», — сообщил республиканец в эфире телеканала CBS.

Скалис поделился, что от ситуации с Кабулом создается впечатление, будто американские спецслужбы допустили «чудовищную» ошибку, чем ввели Белый дом в заблуждение.

Этим же днем, 15 августа, Джо Байден провел совещание со своей командой по национальной безопасности, в ходе которого были затронуты вопросы Афганистана.

Ранее в этот же день сообщалось, что сотрудников посольства США в свете продолжающегося наступления радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) доставляют в аэропорт столицы республики Кабула из соображений безопасности. К таким же мерам прибегла Франция.

15 августа движение «Талибан» объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. При этом талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.

СМИ со ссылкой на источники писали, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну. Вместе с главой администрации и советником по нацбезопасности якобы направился в Таджикистан.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.