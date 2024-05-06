Украинские СМИ сообщили о взрывах в подконтрольном Киеву Запорожье

Взрывы прозвучали вечером 5 мая в подконтрольном Киеву Запорожье, сообщает издание «Страна.ua».

«Сообщают о взрывах в Запорожье», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале СМИ.

По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлялась в подконтрольной Киеву части Запорожской области, а также в Харьковской и Полтавской областях.

В Минобороны РФ информацию не комментировали.

Ранее в этот день украинские СМИ сообщили о взрывах в Полтаве на фоне воздушной тревоги.

До этого, 4 мая, издание «Страна.ua» сообщало о взрывах в Харькове, Одессе и Николаевской области. Мэр Харькова и его коллега из Одессы Геннадий Труханов подтвердили в личных Telegram-каналах информацию, однако никаких других подробностей они не привели.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.