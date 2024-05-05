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СМИ сообщили о взрыве в Полтаве

Телеканал «Общественное»: в Полтаве был слышен звук взрыва
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Фото: Global Look Press/Cover Images
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Взрыв раздался в Полтаве на фоне воздушной тревоги. Об этом 5 мая сообщил украинский телеканал «Общественное».

«В Полтаве был слышен звук взрыва», — говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале.

С 16:25 в Полтавской области звучит сигнал воздушной тревоги.

Ранее в этот день мэр Харькова Игорь Терехов сообщил о взрывах в городе на фоне воздушной тревоги. По предварительным данным, два человека были ранены.

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До этого, 4 мая, издание «Страна» сообщало о взрывах в Харькове, Одессе и Николаевской области. Мэр Харькова и его коллега из Одессы Геннадий Труханов подтвердили в личных Telegram-каналах информацию, однако никаких других подробностей они не привели. Глава николаевской ОВА Виталий Ким также сообщил о воздушной тревоге в регионе. В этот день на Украине четыре раза объявляли воздушную тревогу.

Российские войска в октябре 2022 года начали наносить удары по объектам военного управления и связанным с ними объектам энергетики и связи Украины. Как пояснил президент РФ Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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