Президент США Джо Байден обсудил ситуацию в Афганистане со своей командой по нацбезопасности. Об этом в воскресенье, 15 августа, говорится в официальном заявлении Белого дома.

«Сегодня утром президент и вице-президент (Камала Харрис. — Ред.) провели встречу в формате видеоконференции по защищенному каналу связи со своей командой по национальной безопасности, чтобы услышать от них последние данные по выводу нашего гражданского персонала из Афганистана, эвакуации лиц, подавших заявление на специальные иммиграционные визы, и других афганских союзников, а также относительно текущей ситуации в области безопасности в Кабуле», — говорится в сообщении.

Ранее в этот же день сообщалось, что сотрудников посольства США в свете продолжающегося наступления радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) доставляют в аэропорт столицы республики Кабула из соображений безопасности. К таким же мерам прибегла Франция.

Деятельность посольств в Афганистане при этом приостанавливают Канада, Италия, Швеция и Норвегия.

В тот же день представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что движение гарантирует безопасность посольства РФ в Кабуле.

15 августа движение «Талибан» объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. При этом талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.

СМИ со ссылкой на источники писали, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку и покинул страну. Вместе с главой администрации и советником по нацбезопасности якобы направился в Таджикистан.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.