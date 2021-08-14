Италия начала вывоз дипломатов и граждан из Афганистана

Италия начала вывоз своих граждан из Афганистана, принимаются меры для возвращения сотрудников посольства. Об этом сообщило в субботу, 14 августа, агентство АНСА.

Ранее глава итальянского МИД Луиджи Ди Майо не исключал эвакуацию посольства в Афганистане. Сейчас представительство дипмиссии пребывает в аэропорту Кабула.

В этот же день в газете Corriere della Sera написали, что 15 августа в Афганистан отправится самолет ВВС Италии, соответствующее письмо было направлено всем зарегистрированным при посольстве в Кабуле итальянцам. Но покинуть страну также рекомендуют всем гражданам Италии.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.

13 августа боевикам также удалось захватить административный центр афганской провинции Логар город Пули-Алам, который находится в 50 км к югу от столицы страны Кабула. Кроме того, стало известно о захвате Кандагара, второго по величине города Афганистана. Спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов спустя день уточнил, что город был взят в результате бегства той самой армии, которую готовили США и НАТО.

За день до этого боевики захватили и город Герат, который является третьим по величине городом страны. Боевики также взяли под контроль столицы провинций Нимроз, Джаузджан, Сари-Пуль, Кундуз, Тахар, Саманган, Фарах, Баглан и Бадахшан.

В субботу ,14 августа, талибы взяли под свой контроль город Мазари-Шариф, являющийся административным центром провинции Балх на северо-западе Афганистана.

В этот же день стало известно, что боевики движения «Талибан» после взятия одного из окраинных районов Газни казнили 15 представителей сопротивления, обороняющих город.