Франция переместит посольство в Афганистане в аэропорт Кабула

Власти Франции решили переместить посольство на территорию аэропорта Кабула в связи с ухудшением ситуации с безопасностью в стране, говорится в коммюнике МИД страны.

«Столкнувшись с чрезвычайно быстрым ухудшением ситуации с безопасностью в Афганистане, французские власти решили переместить свое посольство в аэропорт Кабула, который продолжает работу, чтобы приступить, в частности, к эвакуации наших соотечественников, которые еще остались бы в стране», — приводит «РИА Новости» сообщение посольства.

В ведомстве напомнили, что операции по эвакуации граждан Франции продолжаются несколько недель, в том числе 16 июля для этого был организован специальный рейс.

Ранее сообщалось, что деятельность посольств в Афганистане приостанавливают Канада, Италия, Швеция и Норвегия. США перемещают сотрудников диппредставительства в аэропорт Кабула.

15 августа движение «Талибан» (запрещено в РФ) объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. При этом талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.

Также сообщалось, что делегация радикального движения «Талибан» начала переговоры с властями Афганистана в президентском дворце в Кабуле.

В тот же день представитель катарского политического офиса талибов Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что движение гарантирует безопасность посольства РФ в Кабуле.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.