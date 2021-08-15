В США заявили о неизбежности наступления талибов на Афганистан

Представители радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) все равно начали бы наступление, если бы США не стали выводить войска из Афганистана. Такое заявление в воскресенье, 15 августа, сделал госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Если бы президент [США Джо Байден] решил сохранить присутствие в Афганистане после 1 мая, атаки бы в отношении наших сил возобновились. Наступление, которое вы видите по всей стране, началось бы, и мы бы вернулись к войне с «Талибаном», — отметил он в интервью телеканалу CNN.

По словам Блинкена, США успешно выполнили свою миссию в Афганистане, значительно сократив угрозу, которую представляла организация «Аль-Каида» (запрещена в РФ).

«Мы пришли в Афганистан 20 лет назад с одной миссией — разобраться с теми, кто атаковал нас 11 сентября. И мы преуспели в этой миссии», — подчеркнул он.

При этом Вашингтон, когда принимал решение о выводе войск, осознавал, что «Талибан» находится в самой сильной позиции за последние 20 лет, указал госсекретарь.

Однако военные силы Афганистана, несмотря на поддержку со стороны Вашингтона, продемонстрировали неспособность обеспечить защиту страны быстрее, чем ожидали в США.

Как отметил Блинкен, власти США вкладывали миллиарды долларов в усиление афганской армии, «создав современные Вооруженные силы с самым передовым вооружением».

«Но важен тот факт, что мы видим, как эти силы оказались не способны защитить страну, и это произошло быстрее, чем мы ожидали», — добавил он.

Глава американской дипломатии также указал на готовность Вашингтона признать правительство Афганистана, если оно будет соблюдать права человека и не станет покрывать террористов. Так он ответил на вопрос о возможном признании США властей, возглавляемых талибами.

«Будущее правительство Афганистана, которое соблюдает базовые права своего народа и не укрывает террористов, — это правительство, с которым мы можем работать и которое можем признать», — резюмировал он.

Ранее в этот день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в настоящее время в Афганистане идет противостояние двух сил, обе из которых результат мыслительного процесса США. По ее словам, обострение ситуации в стране является «результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона».

Также в воскресенье осведомленный источник рассказал о том, что президент Афганистана Ашраф Гани согласился уйти в отставку. При этом движение «Талибан» объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. При этом талибы призвали президента республики и всех правительственных чиновников к сотрудничеству.

За последние дни талибы захватили многие центры афганских провинций. Так, 15 августа стало известно о взятии под контроль центра провинции Дайкунди — Нили. Помимо этого талибы без боя взяли под контроль Джелалабад. Также сообщалось о захвате Кандагара.

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.