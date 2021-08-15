Захарова назвала обострение в Афганистане результатом эксперимента США

В настоящее время в Афганистане идет противостояние двух сил, обе из которых результат мыслительного процесса США. Такое заявление в воскресенье, 15 августа, сделала официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Так она прокомментировала обострение ситуации в Афганистане.

«С ужасом мир следит за результатом очередного исторического эксперимента Вашингтона», — написала Захарова в своем Telegram.

Ранее в этот день СМИ сообщили о начале наступления представителей радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) на столицу Афганистана Кабул. Кроме того, местный источник сообщил о взятии боевиками Кабульского университета, расположенного на западе афганской столицы.

При этом в администрации президента Афганистана заявили, что обстановка в Кабуле спокойная, город не подвергался нападению боевиков движения «Талибан».

За последние дни талибы захватили многие центры афганских провинций. Так, 15 августа стало известно о взятии под контроль центра провинции Дайкунди — Нили. Помимо этого талибы без боя взяли под контроль Джелалабад — крупнейший город Афганистана.

Как отметил накануне сенатор России Алексей Пушков, события в Афганистане, связанные с наступлением талибов , свидетельствуют о провале внешней стратегии США, а именно «экспорта демократии».

Ситуация в Афганистане обострилась на фоне вывода США своих военных, которые находились в стране на протяжении 20 лет. За это время так и не удалось достичь стабильного мира в регионе и налаживания политической ситуации в стране. Вывод войск начался в начале мая, завершить его планируют до конца августа.