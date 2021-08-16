Трамп назвал ситуацию в Афганистане величайшим провалом США

Захват боевиками террористической группировки «Талибан» (запрещена в РФ) Кабула является исторически величайшим поражением Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил 45-й американский президент Дональд Трамп.

«То, что Джо Байден сделал с Афганистаном, легендарно. Это станет одним из величайших поражений в истории Америки», — цитирует текст распространенного заявления бывшего хозяина Белого дома Journal de Montreal.

Он также указал, что за ситуацию с Кабулом «Байдену пора с позором уйти в отставку». В дополнение он напомнил о росте случаев заражения коронавирусом в США, проблемах с внутренней иммиграцией, экономикой и энергетикой.

Трамп выступил с критикой решения американской администрации покинуть Афганистан ранее этим же днем, 15 августа. По его словам, таким образом Байден уходит от обязательств, обозначенных предыдущим правительством США. Однако в апреле 45-й глава страны критиковал сроки вывода американских военных, отметив, что Соединенные Штаты «смогут и должны уйти раньше».

15 августа боевики террористической организации «Талибан» подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В залах правительственного здания талибы празднуют свою победу: радикалы контролируют все столичные государственные учреждения.

Занято здание гостелевидения, в прямом эфире которого талибы призывают жителей «к спокойствию». В Кабул продолжают стягиваться их вооруженные отряды из других провинций страны.

Представители радикального движения также заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана.

До этого боевики объявили, что контролируют всю территорию Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни».