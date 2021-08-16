Прямой эфир
Мир
Трамп назвал ситуацию в Афганистане величайшим провалом США
Спорт
Медведев обыграл Опелку и стал победителем «Мастерс» в Торонто
Мир
Al Jazeera сообщила о прибытии президента Афганистана в Ташкент
Общество
Пожар произошел на складе в Екатеринбурге
Мир
В Ливане 16 августа объявили днем траура по погибшим при взрыве в Аккаре
Мир
Более 30 украинцев были эвакуированы из Кабула
Мир
Талибы водрузили свой флаг над президентским дворцом в Кабуле
Происшествия
Девятилетний велосипедист погиб в результате наезда автомобиля в Подольске
Мир
Стрельба произошла рядом с аэропортом Кабула
Сюжет:

Трамп назвал ситуацию в Афганистане величайшим провалом США

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Захват боевиками террористической группировки «Талибан» (запрещена в РФ) Кабула является исторически величайшим поражением Соединенных Штатов. С таким заявлением выступил 45-й американский президент Дональд Трамп.

«То, что Джо Байден сделал с Афганистаном, легендарно. Это станет одним из величайших поражений в истории Америки», — цитирует текст распространенного заявления бывшего хозяина Белого дома Journal de Montreal.

Без остановки: что ждет Афганистан после прихода талибов
Президент покинул страну, западные посольства закрываются, а через границу хлынул поток беженцев

Он также указал, что за ситуацию с Кабулом «Байдену пора с позором уйти в отставку». В дополнение он напомнил о росте случаев заражения коронавирусом в США, проблемах с внутренней иммиграцией, экономикой и энергетикой.

Трамп выступил с критикой решения американской администрации покинуть Афганистан ранее этим же днем, 15 августа. По его словам, таким образом Байден уходит от обязательств, обозначенных предыдущим правительством США. Однако в апреле 45-й глава страны критиковал сроки вывода американских военных, отметив, что Соединенные Штаты «смогут и должны уйти раньше».

15 августа боевики террористической организации «Талибан» подняли флаг над президентским дворцом в Кабуле. В залах правительственного здания талибы празднуют свою победу: радикалы контролируют все столичные государственные учреждения.

Занято здание гостелевидения, в прямом эфире которого талибы призывают жителей «к спокойствию». В Кабул продолжают стягиваться их вооруженные отряды из других провинций страны.

Представители радикального движения также заявили, что вскоре из президентского дворца в Кабуле объявят о создании Исламского эмирата Афганистана.

До этого боевики объявили, что контролируют всю территорию Афганистана.

Президент Афганистана Ашраф Гани в воскресенье ушел в отставку и покинул страну. Он назвал свое решение уйти в отставку способом «избежать бойни».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021