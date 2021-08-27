Байден объявил минуту молчания в честь жертв взрывов в Кабуле

Президент США Джо Байден, выступая с речью по случаю трагедии в Кабуле, объявил минуту молчания. Об этом в четверг, 26 августа, сообщает издание The Mirror.

Глава Соединенных Штатов заявил о зеркальном ответе на атаку мирных жителей Афганистана и американцев.

Он обратил внимание на «героев», которые погибли в попытках оказать помощь афганцам, после чего объявил минуту молчания в честь погибших граждан США. Глава страны также вынес предупреждение боевикам радикального движения ИГ (террористическая группировка «Исламское государство», запрещена в РФ).

«Тем, кто осуществил это нападение, а также всем, кто желает причинить вред Америке, следует знать следующее: мы не простим. Мы не забудем. Мы выследим вас и заставим вас заплатить», — заявил американский президент.

Как сообщает телеканал CBS, американские флаги на территории Белого дома и федеральной собственности до понедельника будут вывешены на половину, как знак скорби «в честь жертв бессмысленных актов насилия в Кабуле», о чем сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Жертвами атаки на кабульский аэропорт стали 90 человек. Число пострадавших оценивается в 150 человек. Как указали в Пентагоне, в результате произошедшего погибли 12 военнослужащих США, еще 15 ранены.

Первый взрыв в столице Афганистана 26 августа прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Второй взрыв, по информации телеканала Sky News, произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого, как указал корреспондент телеканала RT Мурад Газдиев, в Кабуле прогремел третий взрыв.

Кроме того, сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремели два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.