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Белый дом прокомментировал требование об отставке Байдена

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Администрация президента Соединенных Штатов Джо Байдена прокомментировала требование об отставке лидера страны, призвав США объединиться для ответа террористам. Об этом в четверг, 26 августа, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Ранее с предложением об отставке или импичменте Байдена выступили члены Республиканской партии Соединенных Штатов.

«Это не день для политиканства. Мы ожидаем, что всякий американец, будь он избранным лицом или таковым не являясь, встанет плечом к плечу вместе с нами и разделит решимость преследовать, драться и убивать этих террористов, где бы они ни находились», — сообщила представитель Белого дома в ходе своего брифинга, трансляция которого велась на странице американского ведомства в Twitter.

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Ранее этим же днем, 26 августа, Джо Байден взял на себя ответственность за последние события, произошедшие в Афганистане. Он отметил, что, по данным американской разведки, взрывы совершили боевики радикального движения ИГ (террористическая организация «Исламское государство», запрещена в РФ).

В связи с атакой вблизи кабульского аэропорта американский президент выступил с речью, в ходе которой заявил о зеркальном ответе Вашингтона на гибель американских военных и мирных афганцев.

В качестве знака скорби флаги Соединенных Штатов на территории Белого дома и федеральной собственности будут вывешены наполовину.

Жертвами атаки на кабульский аэропорт стали 90 человек. Число пострадавших оценивается в 150 человек. Как указали в Пентагоне, в результате произошедшего погибли 12 военнослужащих США, еще 15 ранены.

Первый взрыв в столице Афганистана 26 августа прогремел у входа в аэропорт, второй — возле гостиницы Baron, в непосредственной близости от воздушной гавани. СМИ сообщают о причастности к первому взрыву террориста-смертника из ИГ. Второй взрыв, по информации телеканала Sky News, произошел в результате подрыва заминированного авто. После этого, как указал корреспондент телеканала RT Мурад Газдиев, в Кабуле прогремел третий взрыв.

Кроме того, сообщалось, что к вечеру в Кабуле прогремели два новых взрыва. Позднее новые власти афганской столицы заявили, что их произвели ВС США для уничтожения своего оборудования.

Как отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова, российских граждан в момент взрывов в аэропорту не было.

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