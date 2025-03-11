Массированная атака БПЛА на Москву и область. Что известно к этому часу

Средства противовоздушной обороны (ПВО) отразили самую массированную атаку украинских беспилотников в Московском регионе, которая произошла рано утром 11 марта. Были сбиты десятки БПЛА, летевших в сторону российской столицы. Несколько домов получили повреждения. Есть погибшие и пострадавшие. «Известия» собрали всё, что известно, о происшествии к этому часу.

Обновлено в 10:45

Что известно об атаке БПЛА

Атака началась около 4:30 утра мск, когда средства ПВО ликвидировали шесть БПЛА в Раменском городском округе Московской области. Позднее сообщалось о ликвидации еще одного беспилотника в Раменском городском округе.

Губернатор региона Андрей Воробьев сообщил, что вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников.

В результате падения обломков беспилотников пострадал многоквартирный жилой дом в Раменском, где остались повреждены как минимум семь квартир с 19-го по 22-й этаж. Из них эвакуированы 12 жильцов, включая троих детей. Также обломки попали в жилой дом в Люберцах.

В связи с атакой временно приостановили работу аэропорты Шереметьево, Домодедово, Жуковский и Внуково. Кроме того, было ограничено движение поездов через железнодорожную станцию Домодедово в сторону Москвы и области.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, скорой помощи и правоохранительных органов.

Погибшие и пострадавшие

Изначально сообщалось об одном погибшем и трех раненых в подмосковном Видном и селе Ям в Домодедово. Затем число пострадавших в Видном увеличилось до шести человек, включая 4-летнего ребенка. Они получили поверхностные раны, угрозы их жизни нет.

Позднее стало известно еще об одном погибшем и двух пострадавших в Домодедово. Все они — сотрудники компании «Мираторг». Пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается необходимая помощь. Кроме того, от падения обломков дрона начался пожар — сгорело более 20 машин.

Также в деревне Котляково пострадала 43-летняя местная жительница, она госпитализирована в тяжелом состоянии.

По поручению генерального прокурора РФ Игоря Краснова в регионах, которые подверглись атаке киевского режима, прокуроры обеспечивают контроль за соблюдением прав пострадавших и оказанием им всесторонней помощи.

Заявления официальных лиц

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, на подлете к столице суммарно уничтожено 74 беспилотника (позднее в Минобороны заявили о 91 сбитом дроне). Градоначальник назвал отраженную атаку самой массированной из тех, что были в Москве.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова уточнила, что атака состоялась в то время, когда Москву посещает генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу (переговоры запланированы на 11 марта. — Ред.). Дипломат добавила, что визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации уже не первый раз сопровождается атакой дронов ВСУ.

Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник назвал произошедшее маркером крайнего раздражения Киева и Лондона от возобновившегося диалога России с Западом.

По данным Минобороны, всего на территории РФ силы ПВО уничтожили 337 украинских БПЛА. Помимо Москвы и области атаке подверглись Курская, Брянская, Белгородская, Калужская, Рязанская и ряд других областей.

Следственный комитет (СК) РФ возбудил уголовное дело по статье «Террористический акт» в связи с массированной атакой беспилотников.