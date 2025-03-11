В Совфеде прокомментировали самую массированную атаку дронов ВСУ на Москву
Украина считает, что атакой беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) на Россию усилит свои переговорные позиции. Такое мнение председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин высказал во вторник, 11 марта, прокомментировав самую массированную с начала специальной военной операции (СВО) атаку дронов на Москву.
«Налицо довольно человеконенавистническая линия киевского режима на эскалацию атак беспилотниками на территорию Российской Федерации. Они полагают в своих расчетах, что это усилит их переговорные позиции. Это, конечно, преступное непонимание реалий жизни вообще и отношений между государствами, между людьми. Но мы уже к этому отчасти привыкли, и международное сообщество, видимо, тоже», — заявил Карасин в разговоре с Lenta.Ru.
Сенатор подчеркнул, что этим действиям должна быть дана жесткая оценка и она уже дается российскими представителями.
Силы противовоздушной обороны (ПВО) 11 марта уничтожили 337 украинских БПЛА над регионами, из которых 91 БПЛА — над территорией Московской области, пишет Pravda.Ru. В Минздраве сообщили, что в результате массированной атаки в Подмосковье пострадали 18 человек, включая троих детей, и двое погибли.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту РФ Владимиру Путину доложено о массированной атаке беспилотников на Москву и Московскую область, передает RT.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прибывшей с визитом делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), показали последствия атак украинских БПЛА на регион, передает НСН.