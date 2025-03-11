Обломки БПЛА попали в жилой дом в Люберцах
Обломки украинского беспилотника попали в жилой дом в Люберцах. Об этом во вторник, 11 марта, сообщил глава городского округа Владимир Волков.
«Обломки одного из сбитого БПЛА попали в жилой многоквартирный дом по ул. Черемухина», — указал он в Telegram.
Волков добавил, что в результате инцидента никто не пострадал, а значительных повреждений нет.
В ночь на 11 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 337 украинских БПЛА над регионами РФ. В частности, 91 дрон был нейтрализован над территорией Московской области.