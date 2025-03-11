Делегации ОБСЕ продемонстрировали последствия атаки украинских БПЛА в Видном

Делегация Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) прибыла в один из районов Москвы, который сегодня был атакован беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ). Кадры с места событий есть в распоряжении «Известий».

На видео небольшая колонна служебных авто в сопровождении правоохранителей прибывает в Видное.

11 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 337 украинских БПЛА над регионами, из которых 91 БПЛА — над территорией Московской области. В Минздраве сообщили, что в результате массированной атаки в Подмосковье пострадали 18 человек, включая троих детей, и двое погибли.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прибывшей с визитом делегации ОБСЕ покажут последствия атак украинских БПЛА на Москву и Московскую область.