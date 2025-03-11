В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 18 человек и двое погибли

В результате атаки беспилотников в Подмосковье пострадали 18 человек, включая троих детей. Кроме того, двое взрослых погибли. Об этом 11 марта сообщил помощник главы Минздрава РФ Алексей Кузнецов.

«В результате атаки БПЛА в Подмосковье пострадали 20 человек, в том числе трое детей. Двое (из них. — Ред.) взрослых пострадавших, к сожалению, погибли. На стационарном лечении находятся 6 человек, в том числе 1 ребенок. Одна из пострадавших в крайне тяжелом состоянии, врачи борются за ее жизнь. Еще один — в тяжелом состоянии», — приводит его слова «Интерфакс».

Он пояснил, что одна из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии, еще один — в тяжелом, остальные — в состоянии средней и легкой степени тяжести. В частности, 12 человек получают медпомощь амбулаторно.

Ранее во вторник силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 337 украинских БПЛА над регионами, из которых 91 БПЛА — над территорией Московской области.

Губернатор Московский области Андрей Воробьев сообщал, что в подмосковном Видном в результате ударов пострадали шесть человек, в том числе ребенок, позднее один из пострадавших скончался. Также в деревне Котляково пострадала женщина, еще пять человек обратились за медицинской помощью в Раменском, в Домодедово погиб 38-летний охранник и пострадали два человека.