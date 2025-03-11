Пять взрослых и один ребенок пострадали после атаки БПЛА в Видном
Шесть человек, включая ребенка, пострадали в результате атаки беспилотников в подмосковном Видном. Об этом 11 марта сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram.
Он уточнил, что угрозы жизни пострадавшим нет.
«В Ленинском городском округе <…> от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая одного 4-летнего ребенка. Они получили поверхностные раны, угрозы жизни нет, врачи оказывают помочь», — написал он.
Кроме того, на территории округа БПЛА упали на территории складов компаний «MoсКокс» и «Сантехкомплект», в результате никто не пострадал.
Воробьев также проинформировал, что в Домодедово на парковке рядом с производственным комплексом и РЦ компании «Мираторг» погиб 38-летний охранник, еще два человека пострадали, от падения обломков дрона также начался пожар — сгорело более 20 машин. Как сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы, Следственный комитет (СК) приступил к следственным действиям на месте падения украинского БПЛА на парковке.
Помимо этого в деревне Котляково пострадала 43-летняя местная жительница, она в больнице в тяжелом состоянии.
В подмосковном Раменском за медпомощью обратились пять человек, госпитализация им не потребовалась, добавил губернатор.
Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 337 украинских БПЛА над регионами, из которых 91 БПЛА — над территорией Московской области.