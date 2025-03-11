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Пять взрослых и один ребенок пострадали после атаки БПЛА в Видном

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Шесть человек, включая ребенка, пострадали в результате атаки беспилотников в подмосковном Видном. Об этом 11 марта сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев в Telegram.

Он уточнил, что угрозы жизни пострадавшим нет.

«В Ленинском городском округе <…> от обломков БПЛА пострадали шесть человек, включая одного 4-летнего ребенка. Они получили поверхностные раны, угрозы жизни нет, врачи оказывают помочь», — написал он.

Кроме того, на территории округа БПЛА упали на территории складов компаний «MoсКокс» и «Сантехкомплект», в результате никто не пострадал.

Воробьев также проинформировал, что в Домодедово на парковке рядом с производственным комплексом и РЦ компании «Мираторг» погиб 38-летний охранник, еще два человека пострадали, от падения обломков дрона также начался пожар — сгорело более 20 машин. Как сообщил ТАСС со ссылкой на оперативные службы, Следственный комитет (СК) приступил к следственным действиям на месте падения украинского БПЛА на парковке.

Помимо этого в деревне Котляково пострадала 43-летняя местная жительница, она в больнице в тяжелом состоянии.

В подмосковном Раменском за медпомощью обратились пять человек, госпитализация им не потребовалась, добавил губернатор.

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