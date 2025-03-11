Пострадавший при атаке дронов ВСУ мужчина умер в больнице в Видном

Мужчина, пострадавший в результате атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в подмосковном Видном, скончался в больнице. Об этом 11 марта сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«К сожалению, в больнице Видного скончался 50-летний мужчина, врачи до конца боролись за его жизнь — четырежды запускали сердце», — написал он в Telegram-канале.

Кроме того, Воробьев уточнил, что в больнице Домодедово находятся двое пострадавших в результате атаки беспилотников.

По его словам, у 43-летней женщины диагностированы ранение живота с повреждением кишечника и рваная рана груди, а 44-летний мужчина находится в операционной с ранениями живота и голени и открытым переломом плеча.

ВСУ атаковали Московскую область, в том числе Видное, этим утром. Воробьев сообщал, что в Видном в результате ударов пострадали шесть человек, в том числе ребенок. Также в деревне Котляково пострадала 43-летняя женщина, еще пять человек обратились за медицинской помощью в подмосковном Раменском, а в Домодедово погиб 38-летний охранник и пострадали два человека.