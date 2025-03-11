Один человек погиб и трое ранены в Подмосковье в результате атак БПЛА

Один человек погиб и трое ранены в Подмосковье в результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом 11 марта сообщил губернатор региона Андрей Воробьев.

«Сегодня в 4 часа утра началась массовая атака беспилотников на Москву и Московскую область. На данную минуту известно об одном погибшем и трех раненых в Ленинском городском округе (город Видное) и Домодедово (село Ям)», — говорится в его сообщении в Telegram-канале.

Кроме того, продолжил он, обломки беспилотников упали на многоквартирный жилой дом в Раменском, где остались повреждены как минимум семь квартир с 19-го по 22-й этаж. Из них эвакуированы 12 жильцов, включая троих детей. Медпомощь пострадавшим оказали на месте.

«Вызовы о БПЛА поступали из Коломны, Зарайска, Серебряных Прудов, Серпухова, Раменского, Воскресенска, Луховиц, Бронниц, Домодедово, Ленинского, Подольска, Электростали и Котельников», — добавил Воробьев.

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, в общей сложности за ночь по региону было сбито уже 69 дронов. В результате падения обломков одного из них была незначительно повреждена кровля дома на Домодедовской улице в Москве. Кроме того, ограничивалось движение поездов через железнодорожную станцию Домодедово в сторону Москвы и области.