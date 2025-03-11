Захарова указала на намеренные атаки ВСУ на Москву в день визита генсека ОБСЕ
Киев не первый раз направил беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву в день визита высокопоставленной делегации. Об этом 11 марта сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в Telegram-канале.
«Уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой ВСУшных дронов», — написала она.
По ее словам, Москву посещает генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу, поэтому ночью киевский режим направил свои дроны на столицу.
11 марта произошла массированная атака на пегионы РФ. По данным Минобороны, суммарно уничтожено 337 украинских дронов.
10 марта стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ, в рамках которых поднимет тему безопасности журналистов. Уточнялось, что рабочий визит Синирлиоглу в Москву продлится два дня, а переговоры с Лавровым запланированы на 11 марта.