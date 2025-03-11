Мирошник связал атаку дронов ВСУ по Москве с раздражением Киева и Лондона

Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву вызвана раздражением Киева и Лондона от возобновившегося диалога России с Западом. Об этом 11 марта сообщил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.

«Попытки бить по гражданским объектам Москвы и области киевский режим явно активизировал в ожидании «высоких гостей». Достаточно явный маркер крайнего раздражения Киева и их кукловодов от прибытия и ожидаемого прибытия гостей в российскую столицу», — написал он.

Мирошник считает, что Украине и Великобритании явно лучше, чтобы мнение России вообще никто не слышал. Кроме того, он задался вопросом, какую еще «выходку» ждать от них, чтобы сорвать будущий диалог.

11 марта Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 337 украинских БПЛА над регионами, из которых 91 БПЛА — над территорией Московской области.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что атака состоялась в то время, когда Москву посещает генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу. Дипломат добавила, что визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации уже не первый раз сопровождается атакой дронов ВСУ.

10 марта стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, в рамках которых поднимет тему безопасности журналистов. Уточнялось, что рабочий визит Синирлиоглу в Москву продлится два дня, а переговоры с Лавровым запланированы на 11 марта.