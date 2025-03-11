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Мирошник связал атаку дронов ВСУ по Москве с раздражением Киева и Лондона

Мирошник: Лондон и Киев раздражены диалогом России и Запада
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виктория Крылова
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Атака беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву вызвана раздражением Киева и Лондона от возобновившегося диалога России с Западом. Об этом 11 марта сообщил посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник в Telegram-канале.

«Попытки бить по гражданским объектам Москвы и области киевский режим явно активизировал в ожидании «высоких гостей». Достаточно явный маркер крайнего раздражения Киева и их кукловодов от прибытия и ожидаемого прибытия гостей в российскую столицу», — написал он.

Мирошник считает, что Украине и Великобритании явно лучше, чтобы мнение России вообще никто не слышал. Кроме того, он задался вопросом, какую еще «выходку» ждать от них, чтобы сорвать будущий диалог.

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11 марта Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 337 украинских БПЛА над регионами, из которых 91 БПЛА — над территорией Московской области.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подчеркнула, что атака состоялась в то время, когда Москву посещает генеральный секретарь Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) Феридун Синирлиоглу. Дипломат добавила, что визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации уже не первый раз сопровождается атакой дронов ВСУ.

10 марта стало известно, что глава МИД России Сергей Лавров проведет переговоры с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу, в рамках которых поднимет тему безопасности журналистов. Уточнялось, что рабочий визит Синирлиоглу в Москву продлится два дня, а переговоры с Лавровым запланированы на 11 марта.

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