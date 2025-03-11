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Краснов поручил проконтролировать оказание помощи регионам после атаки БПЛА

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил сотрудникам прокуратуры установить контроль за оказанием помощи регионам, которые пострадали от атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 марта сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

«По поручению Игоря Краснова в регионах, которые подверглись атаке киевского режима, прокуроры обеспечивают контроль за соблюдением прав пострадавших и оказанием им всесторонней помощи», — указано в сообщении.

Уточняется, что будут охвачены вопросы, которые связанны с оценкой поврежденного имущества, оказанием медицинской помощи, а также восстановлением жилья и документов граждан.

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В этот же день прокуратура взяла на контроль атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Подмосковье. Уточнялось, что обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи пострадавшим гражданам.

Тогда же Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 337 украинских БПЛА над регионами, из которых 91 БПЛА — над территорией Московской области.

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