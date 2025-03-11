Краснов поручил проконтролировать оказание помощи регионам после атаки БПЛА
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил сотрудникам прокуратуры установить контроль за оказанием помощи регионам, которые пострадали от атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 11 марта сообщает пресс-служба ведомства в Telegram-канале.
«По поручению Игоря Краснова в регионах, которые подверглись атаке киевского режима, прокуроры обеспечивают контроль за соблюдением прав пострадавших и оказанием им всесторонней помощи», — указано в сообщении.
Уточняется, что будут охвачены вопросы, которые связанны с оценкой поврежденного имущества, оказанием медицинской помощи, а также восстановлением жилья и документов граждан.
В этот же день прокуратура взяла на контроль атаку беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Подмосковье. Уточнялось, что обеспечено взаимодействие со всеми ведомствами с целью оперативного оказания медицинской и иной помощи пострадавшим гражданам.
Тогда же Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 337 украинских БПЛА над регионами, из которых 91 БПЛА — над территорией Московской области.