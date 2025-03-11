Один рабочий погиб и двое пострадали при атаке БПЛА в Домодедово
В Домодедово при атаке беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) погиб сотрудник компании «Мираторг», еще два рабочих пострадали. Об этом 11 марта сообщает пресс-служба компании.
«В результате падения обломков БПЛА пострадали объекты на территории дистрибьютерского центра компании «Мираторг» в г.о. Домодедово. В результате инцидента, к сожалению, есть один погибший и двое пострадавших сотрудников компании», — указано в сообщении.
Уточняется, что пострадавшие доставлены в больницу, где им оказывается вся необходимая помощь. Кроме того, на месте происшествия работают сотрудники МЧС, скорой помощи и правоохранительных органов.
11 марта мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 74 сбитых беспилотниках, летевших на столицу. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атак один человек погиб и трое ранены в Подмосковье.