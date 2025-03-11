Собянин сообщил об уничтожении 74 БПЛА на подлете к Москве
Средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще один беспилотник. Об этом 11 марта сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.
«На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — добавил он.
Таким образом, на подлете к Москве уничтожено суммарно 74 дрона.
Градоначальник также назвал отраженную атаку самой массированной из тех, что были в столице.
«Отбита самая массированная атака вражеских БПЛА на Москву. Сбиты на разных рубежах в целом сотни боевых беспилотников», — заявил он, поблагодарив силы ПВО в регионе за отличную работу.
Ранее во вторник губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атак один человек погиб и трое ранены в Подмосковье. Прокуратура Московской области взяла на контроль соблюдение прав пострадавших и оказание им помощи в результате атаки БПЛА в регионе.