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В столичной Капотне обнаружили и обезвредили обломки дрона ВСУ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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После атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву и Московскую область в столичном районе Капотня обнаружили обломки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) с неразорвавшейся боевой частью. Об этом 11 марта сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по столице.

«В районе Капотня были обнаружены обломки летательного аппарата с неразорвавшейся боевой частью», — говорится в Telegram-канале.

Отмечается, что на место происшествия оперативно прибыли взрывотехники. Боекомплект успешно обезвредили. Работы прошли штатно.

Массированная атака БПЛА на Москву и область. Что известно

Средства противовоздушной обороны (ПВО) 11 марта уничтожили 337 украинских БПЛА над регионами РФ, из которых 91 БПЛА — над территорией Московской области. В Минздраве сообщили, что в результате массированной атаки в Подмосковье пострадали 18 человек, включая троих детей, и двое погибли.

Посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник связал атаку беспилотников ВСУ с раздражением Киева и Лондона от возобновившегося диалога России с Западом. В свою очередь, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова обратила внимание, что украинская массированная атака на Московский регион произошла одновременно с успехами российской армии на поле боя.

По факту этой атаки ВСУ возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).

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