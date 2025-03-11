Уголовное дело о теракте возбуждено после атаки БПЛА на Московский регион
Уголовное дело возбуждено после массированной атаки украинских беспилотников на Московский регион. Об этом во вторник, 11 марта, сообщил Следственный крмитет (СК) России.
«Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — приводится в Telegram-канале комментарий официального представителя СК России Светланы Петренко.
Отмечается, что к расследованию привлечены следователи, криминалисты и эксперты для проведения расследования обстоятельств произошедшего. Кроме того, будет оценен ущерб от атаки беспилотников.
Ранее в этот день мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о 73 сбитых беспилотниках, летевших на столицу. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в результате атак один человек погиб и трое ранены в Подмосковье.
Также Минобороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 337 украинских БПЛА над регионами, из которых 91 БПЛА — над территорией Московской области.