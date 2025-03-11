Захарова связала атаку ВСУ на Московский регион с успехами ВС РФ на поле боя
Атака беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Москву и Московскую область демонстрирует, что российская армия берет свое на поле боя. Об этом 11 марта журналистам заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«Это доказывает террористическую сущность [Киева] и, конечно, доказывает, что на поле боя наши берут свое», — сказала она.
Кроме того, Захарова заявила, что эта атака показывает спонсорам Украины, что они «будут иметь дело с сорвавшимся с цепи безумием».
В свою очередь посол МИД России по особым поручениям по преступлениям киевского режима Родион Мирошник связал атаку беспилотников ВСУ с раздражением Киева и Лондона от возобновившегося диалога России с Западом.
Средства противовоздушной обороны (ПВО) 11 марта уничтожили 337 украинских БПЛА над регионами РФ, из которых 91 БПЛА — над территорией Московской области. В Минздраве сообщили, что в результате массированной атаки в Подмосковье пострадали 18 человек, включая троих детей, и двое погибли.