Путину доложили об атаке БПЛА на Москву и Подмосковье
Президенту РФ Владимиру Путину доложено о массированной атаке беспилотников на Москву и Московскую область. Об этом 11 марта сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков журналистам на полях конференции в Высшей школе экономики.
«Естественно, верховному главнокомандующему докладывают об этом», — сказал пресс-секретарь президента.
Песков добавил, что Киев не оставляет практику ударов, и, что важно отметить, бьет по социальным объектам, в частности по жилым домам.
«Очень здорово сработали наши военные, наше ПВО. Будем надеяться, что так же будет и дальше», — заключил он.
11 марта силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 337 украинских БПЛА над регионами, из которых 91 БПЛА — над территорией Московской области. В Минздраве сообщили, что в результате массированной атаки в Подмосковье пострадали 18 человек, включая троих детей, и двое погибли.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что прибывшей с визитом делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), покажут последствия атак украинских БПЛА на регион. В свою очередь делегация ОБСЕ прибыла в один из районов Москвы, который сегодня был атакован беспилотниками Вооруженных сил Украины (ВСУ).