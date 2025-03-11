Число погибших в результате атаки украинских БПЛА в Подмосковье возросло до трех
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- Число погибших в результате атаки украинских БПЛА в Подмосковье возросло до трех
Число погибших в результате атаки украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Подмосковье возросло до трех. Об этом 11 марта сообщила глава Домодедово Евгения Хрусталева.
«Только что мне сообщили, что третий мужчина тоже скончался», — написала она в Telegram-канале.
Хрусталева выразила соболезнования родным и близким погибших и заверила в оказании им всей необходимой помощи.
Ранее во вторник силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 337 украинских БПЛА над регионами, из которых 91 БПЛА — над территорией Московской области. Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенту РФ Владимиру Путину доложили о массированной атаке. По факту этой атаки ВСУ возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»).
Губернатор Московский области Андрей Воробьев сообщал, что в подмосковном Видном в результате ударов пострадали шесть человек, в том числе ребенок, позднее один из пострадавших скончался. Также в деревне Котляково пострадала женщина, еще пять человек обратились за медицинской помощью в Раменском, в Домодедово погиб 38-летний охранник и пострадали два человека.