С лету не получится: как защищают базы ВМФ от атак БПЛА

В последнее время регулярно происходят учения сил обороны военно-морских баз от роботизированных боевых систем . На этой неделе была проведена тренировка по отражению нападения беспилотников на объекты Балтийского флота в Калининградской области . Незадолго до этого отрабатывалась оборона пункта базирования кораблей Балтфлота на Ленинградской военно-морской базе. Как обезопасить морские базы и другие объекты ВМФ от атак беспилотников и безэкипажных катеров — в материале «Известий» .

Как устроена оборона военно-морских баз

В Балтийском море у России есть Калининградский полуэкслав и Ленинградская область, где расположены важные военно-морские и гражданские объекты. Эти территории находятся в окружении враждебных стран (Прибалтика, Польша, Финляндия). В случае если киевский режим вздумает в своей агонии открыть «второй фронт» против России путем террористической атаки БПЛА и безэкипажных катеров (БЭК), то с территории этих стран может быть нанесен урон нашим объектам в надежде вызвать ответный удар. И службам охраны этих баз необходимо быть в постоянной боевой готовности .

Фото: ТАСС/Виталий Невар

Защита военно-морских баз строится в общем контуре обороны страны и рассчитана на противодействие всем известным видам оружия . Так, противоракетную и противовоздушную оборону осуществляют части ПВО ВКС России, вооруженные дальнобойными ракетными комплексами . Защитой от атаки надводных кораблей занимаются дежурные дивизионы береговых ракетных войск . Ведутся постоянная радиоэлектронная разведка, наблюдение за морской и надводной поверхностями . Работают и подразделения по борьбе с подводными диверсионными средствами. Выделенные корабли осуществляют дежурство в базе по обеспечению противовоздушной обороны. Расчет идет на то, что будут обнаружены признаки массового поднятия авиации противника в воздух и развертывания его подводных/надводных сил для нанесения массированного ракетного-авиационного удара . Соответственно, будут приниматься меры для отражения такого удара.

Какие новые угрозы появились для объектов ВМФ

Но в последние годы появились новые роботизированные средства нападения, такие как беспилотные летательные аппараты и безэкипажные катера. Эти средства отличают крайне малый уровень заметности и скрытность в развертывании к применению . Соответственно, в систему обороны пришлось вносить изменения. Потребовалось увеличить радиолокационные поле и оптическое наблюдение за прилегающей поверхностью для закрытия непросматриваемых ранее участков .

Украина уже применяла против военно-морских объектов российского Черноморского флота комбинированные атаки с воздуха беспилотниками и крылатыми ракетами, с поверхности — безэкипажными катерами . Разведка ведется силами недружественных стран. По ее данным выбираются цели, строятся маршруты движения роботизированных средств.

Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

Для борьбы с ними наряду с существующими средствами обороны пришлось дополнительно вспомнить методы борьбы времен Второй мировой. А именно — развертывание мобильных групп бойцов, вооруженных автоматических оружием и средствами радиоэлектронной борьбы, создание постов наблюдения за воздушной и морской поверхностью, установка автоматических пушек (включая и автоматы ЗУ-23) на тех или иных береговых объектах.

А кроме того — патрулирование морской поверхности сторожевыми катерами . Как ни странно, два трофейных украинских бронекатера, перевооруженных на артсистемы калибра 25 мм, оказались неплохим усилением береговой обороны базы Севастополя. Сторожевые катера оказалось рано списывать. При этом для подразделений борьбы с подводными диверсантами в России построено достаточное количество боевых катеров типа «Грачонок» или «Раптор», которые могут играть роль сторожевых .

Патрульный катер «Раптор» во время тренировки отряда Балтийской военно-морской базы Фото: РИА Новости/Александр Подгорчук

Произошло и усиление надводных кораблей путем установки дополнительного автоматического оружия вроде пулеметов «Утес» или КПВТ . Соответственно, в курс боевой подготовки их экипажей внедрили упражнения по поражению малоразмерных надводных и воздушных целей .

Судя по всему, в системе ПВО баз появились и наземные подразделения с зенитно-ракетными комплексами типа «Тор» для борьбы с беспилотниками. По критерию стоимость/эффективность эти системы — наиболее удачное современное средство борьбы с подобными летательными аппаратами . Также вспомнили и пассивные системы защиты в виде бонов и сетей заграждения . Хорошим способом противодействия является и маневрирование кораблей в акватории пункта базирования . Враг, получая данные разведки, нацеливается на определенные места, и перестановка кораблей может сорвать его планы . Есть и другие методы маскировки.

Зенитно-ракетный комплекс «Тор» Фото: РИА Новости/Сергей Пивоваров

Появились и новые методы борьбы. Так, в 2023–2024 годах для уничтожения роботизированных систем хорошо себя зарекомендовали боевые вертолеты. На их счету немало уничтоженных безэкипажных катеров . Однако враг сумел установить на катерах системы ПВО и использовать с их бортов FPV-дроны, после чего использование боевых вертолетов стало проблематичным. В этой ситуации неплохо себя показали отечественные беспилотники типа «Иноходец» . Недавно в открытых источниках появилось видео, на котором запечатлено, как такой беспилотник, управляемым оружием, уничтожает вражеский БЭК. Соответственно, отечественному ВМФ следует активнее привлекать как беспилотники, так и БЭКи для патрулирования прилегающих к военно-морским базам морских и воздушных поверхностей. Это позволит вести круглосуточную разведку и сэкономить ресурсы авиации .