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Чувство признания: за что 155-я бригада морпехов получила звание «Курская»

Впервые со времен Великой Отечественной войны подразделение отмечено наименованием по местам его боев
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
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Почетное наименование «Курская» получила 155-я бригада морской пехоты Тихоокеанского флота — соответствующий указ на днях подписал Владимир Путин. Это первый со времен Великой Отечественной войны случай, когда военное формирование получает наименование, связанное с местностью, где происходили наиболее значимые события его боевого пути. Чем знаменита 155-я бригада морской пехоты и за какие успехи ее отметили — в материале «Известий».

Первое почетное наименование

Во время прямой линии с Владимиром Путиным 19 декабря за его спиной было развернуто боевое знамя 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота. Президент тогда сказал: «Я специально взял его с собой. Во-первых, хотел ребят поблагодарить за этот подарок, второе — будем считать, что это знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота здесь представляет все боевые знамена наших бойцов, которые сражаются сейчас за Россию, за Родину на всей линии боевого соприкосновения». Он добавил, что морпехи вместе с десантниками и мотострелками «воюют в Курской области, выдавливают, выбивают противника с нашей территории».

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

5 февраля 2025 года на встрече с Владимиром Путиным врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сказал главе государства: «Они просили передать просьбу рассмотреть возможность присвоить 155-й бригаде морской пехоты почетное наименование «Курская».

На что получил ответ: «Действительно, морпехи-дальневосточники воюют круто, грамотно, дерзко. ...Безусловно, их просьба будет удовлетворена со словами благодарности за всё, что они делают для Родины».

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В результате 155-я тихоокеанская бригада и получила почетное наименование «Курская». Это стало первым присвоением почетного географического наименования за заслуги на поле боя со времен Великой Отечественной.

Как отличилась 155-я бригада в ходе СВО

24 февраля 2022 года две батальонные тактические группы 155-й бригады в составе группировки «Восток» наступали на киевском направлении. На их счету — бои за Мощун, Ирпень. 28 марта 2022 года указом президента бригада за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество получила почетное звание гвардейской. Она стала второй по счету гвардией с момента начала СВО (первой — 126-я бригада береговой обороны ЧФ).

В апреле 2022 года бригада участвовала в боях за Мариуполь, затем в боях на угледарском направлении, в частности за поселок Павловка. 15 ноября 2022 года Павловка была полностью освобождена. За эти бои 155-я была награждена орденом Жукова.

Военнослужащие ВС РФ
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

С декабря 2023 года она вела бои за поселок Новомихайловка, который был освобожден 21 апреля 2024-го. В июле 2024 года бригада уже в составе группировки «Север» вела бои на харьковском направлении.

С начала киевской авантюры на курском направлении бригаду бросили на отражение этого наступления.

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Согласно данным Минобороны РФ, за время СВО звания Героя России были удостоены 13 морских пехотинцев 155-й бригады, из которых четверо — посмертно.

Боевой путь 155-й бригады морской пехоты

По окончании Второй мировой войны Красный флот имел хорошо подготовленные и боеспособные части морской пехоты. 22 августа 1945 года черные береты Тихоокеанского флота (ТОФ) прилетели в Порт-Артур и подняли военно-морской флаг, тем самым поставив точку в истории японской оккупации. За участие в десантных операциях в ходе войны с Японией 13-я бригада, 355-й и 365-й батальоны морской пехоты получили почетные звания гвардейских.

В середине 1950-х годов в рамках общего сокращения советской армии и флота все части морской пехоты ликвидировали. Предполагалось, что в десантных операциях смогут участвовать формирования сухопутных войск, дислоцированные на приморских направлениях. Время очень быстро показало необоснованность таких взглядов. Уже в 1963 году в состав Балтийского флота был передан 336-й гвардейский Белостокский мотострелковый полк. Эта часть при переформировании в полк морской пехоты сохранила все свои почетные титулы и награды, полученные за участие в ВОВ.

23 ноября 1963 года в состав ТОФ был передан 347-й стрелковый полк 342-й стрелковой дивизии. Он стал 390-м полком морской пехоты и с Сахалина передислоцировался в поселок Славянка под Владивостоком. В дальнейшем части морской пехоты были воссозданы на Северном и на Черноморском флотах.

Военнослужащий ВС РФ
Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

В 1967–1968 годах на ТОФ была создана 55-я дивизия морской пехоты, 390-й полк вошел в ее состав. Ее структурная организация была похожа на состав стандартной мотострелковой дивизии советской армии. То есть имела полковую структуру. В то время как на остальных флотах соединения морской пехоты были представлены бригадами батальонного состава.

Это было связано с большей зоной ответственности Тихоокеанского флота — все-таки половина земного шара. А также с возможной десантной операцией на Японские острова и напряженными отношениями с Китаем в определенный исторический период.

В советский период подразделения дивизии 43 раза принимали участие в решении боевых задач, в том числе в Эфиопии и Йемене. В ходе первой чеченской войны два полка — 165-й и сводный 106-й — принимали участие в боевых действиях. Пять морпехов дивизии стали Героями России посмертно.

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1 декабря 2009 года дивизия была переформирована в 155-ю бригаду морской пехоты. Знаменитая история с освобождением моряков захваченного пиратами танкера «Московский университет» 6 мая 2010 года — дело рук в том числе и бойцов этого соединения. Также бригада принимала участие и в операции в Сирии.

На начало 2024 года морская пехота ВМФ России включала в себя пять бригад и один полк. Из них никаких почетных титулов или наград не имели 155-я бригада и 177-й полк.

Почетные географические титулы

В армии есть несколько видов поощрений боевых частей за заслуги. Это может быть и присвоение почетного гвардейского звания, и награждение части орденами. Есть и присвоение почетного географического титула, связанного с боями за ту или иную местность.

В русской императорской армии ряд полков имели такие наименования. Например, лейб-гвардии Преображенский или Семеновский. Они были названы в честь мест, где были сформированы, — в селах Преображенское и Семеновское соответственно. Полки могли иметь название и по адресу своего базирования в мирное время.

В годы гражданской войны в России некоторые части получили названия по местам тех или иных сражений. Так, в частности, «Краснодарская» в названии 40-й отдельной гвардейской Краснодарско-Харбинской бригады морской пехоты означает, что 22-я дивизия — предшественник этого соединения — получила это почетное наименование за освобождение Краснодара и бои на территории Северного Кавказа с врангелевцами. Это одна из немногих частей, сохранивших свой почетный титул с того времени и по сегодняшний день.

Великая Отечественная война 1941-1945 гг.
Фото: РИА Новости/Федор Левшин

В годы Великой Отечественной войны снова стали присваивать почетные титулы за бои в тех или иных местах. Первыми такие титулы («Донской», «Сталинградский», «Тацинский») получили ряд танковых и механизированных корпусов за участие в Сталинградской битве. В дальнейшем сотни частей получили почетные названия, такие как «Брестские», «Минские», «Варшавские», «Берлинские», «Днепровские», «Таманские» или «Харбинские».

Известен исторической анекдот, когда командир 362-й стрелковой дивизии генерал Василий Далматов заявил командующему 3-й армии генералу Александру Горбатову: «Город Пропойск не входит в полосу нашей армии, но мы можем им овладеть при условии, что Вы не будете возбуждать ходатайства о присвоении дивизии наименования Пропойской».

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Больше двух почетных географических наименований воинским частями не присваивали. В дальнейшем воинская часть могла быть награждена орденами или получить гвардейский титул.

В ходе специальной военной операции на Украине видна следующая тенденция: сперва присваивается гвардейское звание, затем вручаются ордена Жукова, Суворова или Ушакова. Нескольким частям присвоены почетные названия, связанные с историческими личностями.

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