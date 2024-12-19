Флаг держать: какие победы стоят за знаменем 155-й бригады

В ходе прямой линии 19 декабря президент высоко оценил действия морпехов и продемонстрировал подарок от 155-й бригады ТОФ — знамя с подписями военнослужащих. Наименование «гвардейская» и орден Жукова — заслуженные награды, за которые офицеры и морские пехотинцы этой бригады заплатили кровью и отвагой, отмечают эксперты. Какими подвигами отмечен боевой путь тихоокеанских моряков — в материале «Известий».

Сувенир Владимиру Путину от бойцов из зоны СВО

Президент России Владимир Путин в ходе прямой линии развернул копию боевого знамени, которую ему подарили бойцы 155-й гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, с их подписями. Он также отметил, что сейчас они «действуют, постоянно об этом говорю и буду повторять, потому что для этого есть все основания, действуют героически».

«Я специально взял его с собой, — признался президент. — Во-первых, я хотел поблагодарить ребят за этот подарок. Второе. Будем считать, что это знамя 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота здесь представляет все боевые знамена наших бойцов, которые сражаются сейчас за Россию, за Родину на всей линии боевого соприкосновения».

Президент РФ Владимир Путин проводит специальную программу «Итоги года с Владимиром Путиным» в Гостином Дворе, 19 декабря 2024 года Фото: РИА Новости/POOL/Гавриил Григоров

Сейчас бригада воюет в Курской области, выдавливает, выбивает противника с нашей территории, отметил глава государства.

В частности, 12 декабря Министерство обороны сообщило об освобождении приграничного села Новоивановка, в штурме которого принимали активное участие морпехи ТОФ.

Владимир Путин ранее уже отмечал заслуги 155-й бригады морской пехоты на курском направлении. В октябре этого года он сообщил, что именно их действия привели к успешному прорыву обороны ВСУ.

В первые дни специальной военной операции подразделения морской пехоты воевали на киевском направлении, рассказал «Известиям» экс-командующий Тихоокеанским флотом адмирал Сергей Авакянц.

— Тогда десантно-штурмовой батальон проявил чудеса доблести и отваги, — отметил он. — За все свои награды и успехи офицеры и морские пехотинцы этой бригады заплатили кровью и героизмом. На протяжении всех этих лет они действуют эффективно, показывая высокую боевую готовность, мотивированность. Они работали на разных участках фронта, но всегда на направлении главного удара, показывая высокие боевые качества и мужество. Так, в 2023 году они действовали под Угледаром, а в начале 2024 года освобождали важный населенный пункт Новомихайловка.

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев

По его словам, это действительно одно из лучших соединений наших вооруженных сил. И не только 155-я проявила себя в ходе боевых действий, но и 40-я бригада ТОФ, которая тоже гвардейская.

Подразделения 155-й бригады были переброшены в Курскую область — они одни из первых вступили в боевые столкновения, стабилизировали обстановку в регионе и не дали ВСУ продвинуться вглубь российской территории. Об этом «Известиям» рассказал военный эксперт капитан 1 ранга Василий Дандыкин.

— Морская пехота предназначена для высадки десанта на берег, но героически воюет на суше как элитные части, — уточнил Василий Дандыкин. — Речь идет о морпехах всех флотов — черноморцах, приморцах, каспийцах, северянах, балтийцах. Именно они считаются воинами трех стихий, потому что не только высаживаются с кораблей на необорудованное побережье, но и совершают прыжки с парашютом. В этом плане морская пехота и ВДВ «вечные конкуренты». Девиз морпехов можно было увидеть на боевом знамени: «Там, где мы, там — Победа». И это правда.

Герои России 155-й бригады ТОФ

За время специальной военной операции звания Героя России были удостоены 11 морских пехотинцев 155-й бригады, а несколько сотен награждено государственными наградами. В частности, 8 декабря 2023 года Владимир Путин вручил командиру группы тяжелых снайперов гвардии майору Ярославу Якубову с позывным Ярый «Золотую Звезду» в Кремлевском дворце.

К январю 2023 года на счету Ярого было уже более 100 пораженных целей, а результат его подразделения перевалил за 600 ликвидированных боевиков.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Также в октябре того же года на тот момент министр обороны России Сергей Шойгу представил к званию Героя России рядового Дмитрия Егорова посмертно. Боец с позывным Сунтар принял бой с превосходящими силами врага около Новомайорского в ДНР.

«Применяя массированный артиллерийский удар кассетными боеприпасами, противник предпринял попытку наступления. Оценив обстановку, рядовой Егоров занял выгодную позицию и одним из первых вступил в бой с превосходящим противником. В ходе боя непрерывным огнем из стрелкового оружия Дмитрий ликвидировал часть штурмовой группы ВСУ, заставив противника отступить. В этом бою Дмитрий Егоров получил тяжелое ранение, ставшее для него смертельным», — рассказали подробности боя в оборонном ведомстве.

Справка «Известий» 155-я бригада является преемницей 55-й дивизии морской пехоты, которая была сформирована в 1967–1968 годах. Серьезным испытанием для личного состава дивизии стала операция на территории Чечни в 1995 году. Тогда многие были удостоены государственных наград за мужество и героизм. Пятерым военнослужащим соединения присвоили звание Героя РФ. Морпехи 155-й отдельной бригады принимали участие в дальних походах боевых кораблей. Во время одного из них (2010 год) офицеры и матросы бригады освободили захваченный пиратами танкер «Московский университет», который следовал в Китай. Эту операцию и сейчас в деталях изучают при подготовке отрядов к боевой службе в опасных зонах Мирового океана. С 2016 года бойцы 155-й отдельной бригады выполняют специальные задачи на территории Сирии, а с 2021-го и в Нагорном Карабахе. С февраля 2022 года военнослужащие участвуют в СВО. За успехи во время спецоперации бригаде было присвоено высокое наименование «гвардейская» 28 марта 2022 года и вручен орден Жукова 17 мая 2023 года за проявленные бойцами мужество и героизм в зоне СВО.

Как работают снайперы 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Летом 2023 года корреспондент «Известий» побывал на занятиях группы тяжелых снайперов 155-й бригады морской пехоты ТОФ. Узнал о их работе и опыте, накопленном за время СВО.

Задачи снайперов — уничтожение живой силы противника, разведка, корректировка огня артиллерии. Об этом рассказал офицер с позывным Шеф, один из командиров снайперских групп.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

От бойцов в этом подразделении требуется хорошая физическая подготовка, поскольку вес комплекта, в который входит тяжелая винтовка, автомат, необходимые приборы, снаряжение и боеприпасы, может достигать 70 кг. Зачастую снайпер несет вес, близкий к собственному. Кроме того, для дальнобойной стрельбы от человека требуются математические способности. А периоды долгого ожидания на огневых позициях в готовности, без потери концентрации и с непрерывным наблюдением требуют особого склада характера.

По словам офицера, снайперу намного удобнее работать в обороне. Но характер боевых действий всегда меняется, поэтому приходится работать и в позиционных боях, и в наступлении.