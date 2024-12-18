О сути дел: свыше 1,6 млн вопросов поступило на прямую линию с Путиным

Более 1,6 млн обращений от россиян уже поступило на прямую линию к Владимиру Путину, которая пройдет 19 декабря. Об этом «Известиям» рассказал глава исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов. В этом году особенно много вопросов касается ЖКХ, лекарственного обеспечения, транспортной доступности, качества воды и воздуха, стипендий и доступности общежитий, а также размера пенсий и льгот. Вопросы будут приниматься вплоть до окончания прямой линии, причем впервые в истории — с помощью искусственного интеллекта. Как можно обратиться к президенту и чем удобны новые технологии в сборе писем — в материале «Известий».

Как отправить вопрос на прямую линию

Ежегодная прямая линия президента России, объединенная с пресс-конференцией, состоится 19 декабря. Мероприятие под названием «Итоги года с Владимиром Путиным» вновь, как и в прошлом году, пройдет в совмещенном формате: часть вопросов зададут журналисты из зала, а часть — жители страны. Услышать ответы главы государства на них можно будет с 12 часов. Владимир Путин, как обычно, основательно готовится к общению с народом и представителями прессы. Глава государства на пару дней даже воздержался от проведения крупных публичных мероприятий, чтобы полностью сконцентрироваться на сообщениях, поступающих от жителей.

Задать свой вопрос главе государства россияне всё еще могут по телефону, с помощью SMS или через соцсети — принимать обращения будут вплоть до окончания программы 19 декабря. Каждый может задать вопрос через сайт программы moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), SMS- или ММS-сообщения на номер 0–40–40 и по телефону 8–800–200–40–40.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Для сбора обращений от граждан был организован call-центр, который начал работу в ночь на 8 декабря. Так, на 14:00 мск 18 декабря на прямую линию поступило 1 608 940 вопросов, рассказали «Известиям» в «Народном фронте». По их данным, 54% обращений — в виде звонков, 20% — по SMS, 13% — через социальные сети, 6% — через сайт, 4% — по ММS и 3% — через приложение. Примечательно, что наибольшее число обращений поступает из Центрального, Северо-Западного и Южного федеральных округов. Самыми популярными темами обращений в этом году стали жилищные вопросы, медицинское обслуживание, транспортная доступность и состояние дорог, рассказал руководитель исполкома «Народного фронта» Михаил Кузнецов.

— Среди вопросов есть темы, которые можно назвать традиционными для прямой линии, такие как здравоохранение, качество дорог, социальные пособия и выплаты, жилье и ЖКХ. В этом году на прямую линию поступило много вопросов, связанных с лекарственным обеспечением и средствами реабилитации, качеством воды и воздуха, размером стипендий и доступностью общежитий, поддержкой детского спорта, зарплатой сотрудников бюджетных учреждений, пенсиями и льготами, бюрократической нагрузкой учителей, — сказал он «Известиям».

Граждане до 18 лет больше всего задают вопросы об образовании и науке, от 18 до 35 — о жилье, от 35 до 50 — о здравоохранении, а 50+ — о социальной поддержке. Все эти данные «Народный фронт» получил с помощью GigaChat («ГигаЧат») — нейросетевой модели от «Сбера». Это первое в истории прямой линии использование искусственного интеллекта в обработке вопросов граждан.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

— Мы рады, что нейросетевая модель «Сбера» GigaChat поможет транскрибировать аудиосообщения в текст, проанализировать их и быстро решить, — уточнил Михаил Кузнецов.

Новацию уже оценил и Владимир Путин. Ранее на выставке в рамках конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта» он оценил результаты обработки ИИ GigaChat вопросов, поступающих на прямую линию. Главе государства рассказали, что нейросеть позволяет за секунды обрабатывать обращения, в то время как ранее на эти процессы тратились месяцы, причем уже после эфира.

— Это очень важно, и действительно не только мою работу облегчает. Что самое главное, вот такие возможности обработки данных, конечно, помогут дойти до очень многих людей, отреагировать на запросы людей. По топ-5 этих тем уже становится понятно, на чем должно государство сконцентрировать свое внимание, — сказал ранее президент.

Подготовка к ежегодной пресс-конференции

Как правило, это мероприятие отличается не только широким спектром вопросов от представителей разных изданий, но и яркими образами, табличками и костюмами, чтобы выделиться в толпе коллег. Из года в год журналисты изобилуют своей фантазией в попытке обратить на себя внимание президента, в ход идет всё: от национальных костюмов до огромных плакатов. На пресс-конференцию аккредитованы сотни корреспондентов федеральных, региональных и международных СМИ. Итоговое число участников неизвестно, однако в последние годы оно стремилось к 2 тыс. Причем некоторые из западных СМИ прилетят специально на это мероприятие, уточнил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

— Сейчас, пожалуй, главная тема — рост цен и запретительная ключевая ставка. Понятно, что не сама она, а ее последствия: невозможность покупать жилье, проблемы у предприятий. Люди хотят услышать от президента его стратегические приоритеты: как он видит дальнейшее развитие страны в этих условиях так, чтобы люди могли улучшать свою жизнь, — сказал «Известиям» политолог Дмитрий Еловский.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Также будут вопросы, которые касаются СВО: есть ли какое-то движение на переговорном треке и как государство будет адаптировать ветеранов спецоперации к мирной жизни.

В прошлом году объединенная с большой пресс-конференцией прямая линия продлилась 4 часа 4 минуты. За это время глава государства ответил на 67 вопросов граждан России и представителей отечественных и зарубежных СМИ. Журналистов больше интересовали ситуация в зоне СВО, условия заключения мира с Украиной, палестино-израильский конфликт и перспективы нормализации отношений с Евросоюзом и США. Россиян же беспокоила проблемная на тот момент ситуация с резким подорожанием цен на яйца, мнение президента по запрету абортов и комиссии при оплате услуг ЖКХ.

Владимир Путин и в должности президента, и на посту главы правительства обычно проводил два отдельных крупных мероприятия: большую пресс-конференцию и прямую линию. Обе они появились еще в 2001-м. Однако впервые объединенный формат попробовали в 2020 году из-за пандемии коронавируса, назвав это пресс-конференцией с элементами прямой линии. В 2023 году большая пресс-конференция и прямая линия были окончательно объединены в программу «Итоги года с Владимиром Путиным».

Президент РФ Владимир Путин проводит совместную прямую линию с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе, 14 декабря 2023 года Фото: РИА Новости/POOL/Гавриил Григоров

— Формат совмещения прямой линии и пресс-конференции новый, не совсем устоявшийся, рано оценивать его эффективность. Пока это выглядит скорее как дань уважения традиционным медиа. Вообще в 2024 году для распространения прямого сигнала от президента есть и более эффективные средства коммуникации. Но роль СМИ в их интерпретации и расшифровке конечно огромная, — считает Дмитрий Еловский.

Согласно статистике, самая короткая по времени пресс-конференция продолжалась 1 час 35 минут. Это была первая встреча президента с журналистами в 2001 году в подобном формате. Самой продолжительной — 4 часа 40 минут — стала пресс-конференция 2008 года. Что касается прямых линий, то в 2001 году президент общался с гражданами 2 часа 20 минут, а в 2013-м рекордные 4 часа 47 минут.