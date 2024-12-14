Делать — время: Путин поручил «Единой России» внести изменения в свою программу

Партии «Единая Россия» предстоит внести серьезные, содержательные изменения в свою программу, дополнив ее новыми конкретными обязательствами. Об этом заявил Владимир Путин на XXII съезде политической силы. Хотя для людей сделано уже многое, «проблем еще вагон и маленькая тележка», заметил президент. Более того, статус партии большинства предъявляет к ее членам повышенные требования. Съезд утвердил серию новых социальных мер и пообещал обсудить реализацию программ со своими избирателями. Также обновились составы генерального и высшего советов, куда вошли десятки бойцов СВО. Ветераны спецоперации должны быть востребованы в решении государственных задач, заметил Владимир Путин. Как изменились руководящие органы партии и ее Народная программа — в материале «Известий».

Как прошел съезд «Единой России»

14 декабря в Москве прошло одно из главных политических событий года — XXII съезд «Единой России». Партийцы собрались на площадке национального центра «Россия», куда «перекочевало» наследие известной одноименной выставки-форума, проходившей на ВДНХ. Здесь, среди основных достижений российских регионов, собрались почти 2 тыс. делегатов со всей страны: губернаторы, министры, сенаторы, депутаты Госдумы и местных парламентов.

Атмосфера порой больше напоминала встречу выпускников, нежели политическое событие. Дело в том, что у многих делегатов партийный стаж насчитывает несколько десятков лет, поэтому многие из них друг друга хорошо и достаточно давно знают, но в силу рабочих обстоятельств видятся редко. Так, к примеру, бывший глава Курской области (ныне — министр транспорта) Роман Старовойт рассказал «Известиям», что уже встретился в кулуарах с врио губернатора Александром Хинштейном, который занимает этот пост почти 10 дней, и обсудил «некоторые моменты».

Министр транспорта РФ Роман Старовойт Фото: РИА Новости/POOL/Софья Сандурская

На съезд приехал и Андрей Турчак, который возглавлял генсовет «Единой России» семь лет, но с июня перешел на пост главы Республики Алтай. Впервые с 2017 года центральное мероприятие крупнейшей политической силы страны прошло с новым человеком на посту секретаря генсовета — в июне Турчака сменил бывший полпред президента в УФО Владимир Якушев.

Своеобразную «искру» в ситуацию добавили и появившиеся накануне в СМИ сообщения, что глава Республики Алтай якобы обратился к руководству «Единой России» с просьбой вообще не продлевать его полномочия в генеральном совете партии.

Это подтвердили итоги съезда «Единой России»: в результате ротации Андрей Турчак выведен из генсовета партии. Однако орган пополнился Героем России военкором Евгением Поддубным и еще более чем 10 участниками СВО. Владимир Якушев избавился от приставки «врио» и полноценно возглавил генсовет. Как рассказал «Известиям» глава фракции «Единая Россия» в Госдуме Владимир Васильев, проблем в работе с новым секретарем генсовета у депутатов не было.

— Нам и срабатываться не надо, он был нам хорошо известен и фракция давно работала с Владимиром Владимировичем, — рассказал Васильев.



Помимо генерального, был обновлен и высший совет: в его состав также вошло около 10 Героев России, среди них — Магомед Даудов, Юрий Абаев, Андранник Гаспарян, Владислав Головин.

Корректировки коснулись и устава партии. Они, в частности, были продиктованы запросами первичных отделений. Поправки упростили некоторые ранее забюрократизированные процедуры.

Президент РФ Владимир Путин Фото: РИА Новости/Сергей Бобылев

Теперь основной документ партии предполагает более гибкие правила приобретения сторонником статуса члена партии, «учитывающие активное участие в деятельности партии, иные заслуги в достижении целей и задач партии», разрешение местным политическим советам участвовать в определении кандидатур глав муниципальных образований и глав местных администраций муниципальных районов, городских и муниципальных групп, а также проводить заседания президиумов региональных политических советов в заочном формате.



— Это как раз одно из направлений изменений команды Якушева — дебюрократизация и рецифровизация. Как и любой партии, «Единой России» нужно периодически проходить через чистку бюрократических процедур, что сейчас и делает Якушев. Он уже, например, сократил десятки отчетных документов, что вызывает бурное одобрение у регионов и местных отделений. Планирует сделать цифровые инструменты более удобными и понятными для партийцев, чтобы они их реально использовали, а не отчитывались об использовании, — пояснил «Известиям» политолог Дмитрий Еловский.



Таким образом, съезд «Единой России» завершил перезагрузку партии после прихода нового руководства.

На что президент обратил внимание единороссов

Участие в заседании XXII съезда принял и президент Владимир Путин. Лейтмотивом обращения главы государства к единороссам стала специальная военная операция и поддержка бойцов и ветеранов СВО, в частности, в гражданских профессиях, в общественной и политической жизни. Сегодня, по его словам, участники СВО, вернувшиеся домой, должны быть востребованы в решении государственных задач. В этом им призвана помочь специальная кадровая программа для ветеранов СВО — «Время героев».

— Мы сознательно ушли от лишних формальных ограничений — подать заявку может каждый, кто проявил себя в ходе специальной военной операции — и командир, и рядовой. Желающих — вы знаете об этом — десятки тысяч. Сейчас формируется второй поток программы. Обучение первого продолжается. Но его участникам, не дожидаясь вручения диплома, уже предлагают, доверяют высокие посты и большие задачи на «гражданке», — сказал глава государства.

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Владимир Путин предложил расширить проект «Время героев» и запустить аналогичные региональные программы. Председатель партии Дмитрий Медведев пообещал, что единороссы выполнят поставленные задачи. Владимир Путин также посчитал правильным решение «Единой России» поддерживать ветеранов СВО в их участии в выборах. В осеннюю кампанию принимали участие 385 ветеранов и участников спецоперации, 312 из них победили.

— Спрос на крепких, волевых, прошедших суровые испытания людей, готовых брать на себя ответственность, крайне высок, да и страна в этом нуждается. Не случайно, что на выборах разного рода в нашей стране в этом году получило поддержку избирателей уже больше 300 наших боевых товарищей, ветеранов специальной военной операции. А таким кандидатам люди доверяют, рассчитывают на их принципиальность, честность и профессионализм, — сказал президент.

В целом и «Единая Россия», и другие парламентские партии оказывают всяческую поддержку фронту с первого дня. Более того, и депутаты Государственной думы, и муниципальные руководители разного уровня сами пошли на фронт, напомнил Владимир Путин.

— Это мужественный, смелый шаг, достойный всяческого уважения, — заметил он.

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

Помимо этого, парламентарии оперативно разрабатывают необходимые законы, помогают в восстановлении освобожденных регионов, а также в сборе гуманитарных грузов. С начала спецоперации ЕР доставила на освобожденные территории более 134 тыс. т гуманитарной помощи, а также свыше 20 тыс. беспилотников. Также партия на съезде включила в Народную программу свой главный документ с партийными инициативами — новое направление, которое будет отвечать за поддержку участников СВО и членов их семей.

— У нас появилось новое направление — «Поддержка участников СВО и членов их семей» . В него вошло 13 положений, среди которых обеспечение профессиональной переподготовки бойцов и членов их семей, создание условий для вовлечения в общественно-политическую жизнь, обеспечение комплексной медицинской реабилитации, — рассказала «Известиям» член президиума генсовета партии Дарья Лантратова.

Какие изменения вошли в Народную программу партии

Впрочем, единороссам еще предстоит внести серьезные и содержательные изменения в свою Народную программу, дополнив ее новыми конкретными обязательствами, считает Владимир Путин. По сути, партии нужно утвердить дорожную карту практического воплощения всех масштабных планов на ближайшие шесть лет, пояснил он.



Глава государства, выступая перед партийцами, рассказал, что уже ознакомился с некоторыми вопросами от россиян, которые они направляют на прямую линию президенту 19 декабря. Несмотря на то что сделано уже многое, «проблем еще, как у нас в народе говорят, вагон и маленькая тележка», заметил президент. Одно из дальнейших направлений работы, которое привел в пример глава государства, — это капитальный ремонт более чем 11 тыс. школьных объектов к 2031 году.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Генеральный совет «Единой России» по итогам съезда одобрил включение новых социальных мер в Народную программу. В частности, продолжится строительство школ и спортивных комплексов, фельдшерско-акушерских пунктов, перинатальных центров, благоустройство городов и поселков. Больше внимания будут уделять вопросам материнства и детства, улучшению демографической ситуации , охране здоровья граждан, развитию массового спорта, сказал Дмитрий Медведев. На финансирование ключевых положений будет направлено почти 15 трлн рублей, уточнил он.

Делегаты съезда также включили в программу партии положения об обеспечении стабильного роста пенсий, развитии платформенной экономики и занятости. Всего 39 новых положений. Партия также намерена повысить уровень социального равенства, обеспечив достойный уровень жизни семьям с детьми, пенсионерам и социально уязвимым категориям граждан. Отдельно «Единая Россия» планирует обеспечить внедрение искусственного интеллекта в экономику, систему государственного управления и социальную сферу.

Новые положения приводят программу в соответствие с указом президента о национальных целях России до 2030 и 2036 годов, уточнила Дарья Лантратова.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

— Что касается мер социальной поддержки, которые являются одними из базовых положений документа, то они будут не просто сохранены, а даже расширены. Это стабильное, последовательное увеличение размера пенсий, обновление и повышение эффективности работы служб занятости, закрепление правового статуса и предоставление мер поддержки студенческим семьям. Партия на деле доказала: какой бы сложной ни была экономическая, политическая ситуация, сколько бы ни вводили санкций, все обязательства перед людьми будут выполнены, — добавила она.

Сегодня статус партии большинства предъявляет повышенные требования ко всем членам «Единой России», а тем более к народным избранникам, заметил Владимир Путин.

Председатель партии пообещал, что «Единая Россия» к выборам в Госдуму — к сентябрю 2026-го — отчитается о реализации всех партийных проектов. Дмитрий Медведев также предложил единороссам в следующем году провести всенародное обсуждение будущего страны для формирования предвыборной программы партии на 2026 год.