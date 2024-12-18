Прямая линия с Путиным – 2024: когда начнется и как долго продлится

В четверг, 19 декабря, состоится программа «Итоги года с Владимиром Путиным». Она объединит прямую линию с президентом и большую пресс-конференцию. «Известия» рассказывают, когда и где смотреть трансляцию этого события, сколько оно продлится и как отправить вопрос.

Прямая линия с Путиным – 2024: где и когда смотреть

Прямая линия с президентом России Владимиром Путиным традиционно начнется в 12:00 мск в четверг, 19 декабря. Трансляция ожидается на федеральных каналах («Первый» и «Россия 1»), а также на официальных страницах «Итогов года с Владимиром Путиным» в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». Кроме того, мероприятие осветят некоторые радиостанции: «Маяк», «Вести FM» и «Радио Россия».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

Посмотреть программу в прямом эфире можно на сайте «Известий».

Прямая линия с Путиным – 2024: сколько длится, как пройдет

По длительности «Итоги года с Владимиром Путиным» обычно занимают около четырех часов, но год от года точное время меняется. Президент успевает ответить больше чем на 70 вопросов.

Так, самая долгая пресс-конференция президента с журналистами состоялась в 2008 году: она длилась 4 часа 40 минут. А одна из самых продолжительных прямых линий с гражданами прошла 10 лет спустя, в 2018 году: 4 часа 20 минут. За это время Владимир Путин успел ответить на 79 вопросов.

Президент РФ Владимир Путин проводит совместную «прямую линию» с гражданами и большую пресс-конференцию с журналистами в Гостином Дворе, 14 декабря 2023 Фото: РИА Новости/POOL/Александр Казаков

В 2024 году, как и годом ранее, прямая линия и пресс-конференция будут объединены в одно мероприятие. В 2024 году впервые для обработки вопросов граждан был использован искусственный интеллект. Приглашения на мероприятие получили сотрудники региональных и федеральных СМИ. Пообщаться с российским лидером также смогут аккредитованные в РФ журналисты зарубежных СМИ.

В 2023 году «Итоги года» длились 4 часа 3 минуты, президент ответил на 67 вопросов. Мероприятие в совмещенном формате прошло в Москве, в Гостином Дворе. Всего президенту поступило более 2 млн обращений. Граждан волновали темы специальной военной операции, обстановки в новых регионах России, роста зарплат и пенсий, развития искусственного интеллекта и многого другого.

Прямая линия с Путиным – 2024: как задать вопрос

Прием вопросов для прямой линии начался 8 декабря и уже превысил 1 млн. При этом вопросы будут приниматься вплоть до окончания прямой линии 19 декабря. После прямой линии президент дает поручения ответственным лицам, которые впоследствии докладывают о реализации распоряжений.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

Задать вопросы можно несколькими способами:

1. Оставить вопросы можно на сайте moskva-putinu.ru (москва-путину.рф), который был создан специально для приема обращений граждан. Для этого нужно зарегистрироваться, указав свой номер телефона, либо войти через соцсети «ВКонтакте» или «Одноклассники». Вопросы принимаются как письменно, так и в формате видео.

2. Для обращения на прямую линию также запущено бесплатное мобильное приложение «Москва-Путину». Программа доступна в магазинах RuStore, AppGallery и Google Play. Кроме того, установочный файл apk есть на официальном сайте мероприятия. Кроме того, приложение дает возможность смотреть трансляцию прямо с устройства.

3. Самый простой способ задать вопрос президенту — в любое время до прямой линии позвонить по номеру 8-800-200-40-40, звонок бесплатный. Граждане могут направлять свои вопросы и в SMS-сообщениях по номеру 0-40-40. Услуга бесплатна для абонентов российских операторов, но количество знаков ограничено.

4. И наконец, задать вопрос можно в официальных сообществах прямой линии в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». В первом случае необходимо нажать на кнопку «Написать сообщение» под обложкой группы. Во втором — выбрать кнопку «Задать вопрос Президенту РФ» или «Перейти». В сообществах также есть возможность загрузить видео с вопросом.

Последние новости о прямой линии президента России 19 декабря — в сюжете «Известий».