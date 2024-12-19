76 вопросов о важном: Путин подвел итоги-2024 и назвал цели на новый год

Россия становится по-настоящему суверенной страной, заявил Владимир Путин 19 декабря на ежегодной прямой линии, совмещенной с большой пресс-конференцией. По итогам года, рост ВВП страны может достичь 4%, а зарплаты в реальном выражении увеличились на 9%. В контексте украинского конфликта президент РФ в очередной раз выразил готовность к переговорам на базе стамбульских соглашений, а также заявил, что встретился бы с избранным президентом США Дональдом Трампом. «Итоги года с Владимиром Путиным» привлекли широкое внимание со стороны многих телеканалов и медиа по всему миру. В зале присутствовали сотни журналистов как отечественных, так и зарубежных СМИ. Жители страны также имели возможность в этот день задать вопрос президенту. Обращения принимались с 8 декабря и вплоть до окончания программы. Итоговое количество вопросов перевалило за 2 млн. Всего мероприятие продлилось 4 ч 27 мин. За это время глава государства ответил на 76 вопросов. Самые важные заявления Путина — в материале «Известий».

О состоянии экономики

Прямую линию президент традиционно начал с экономических показателей. По итогам года, рост ВВП страны может достичь 4%, а за два года он составил около 8%. Для сравнения: в США — 5–6%, в Германии, ведущей экономике еврозоны, он и вовсе нулевой.

Экономика России по паритету покупательной способности занимает первое место в Европе и четвертое — в мире. Впереди — Китай, США, Индия. Еще в прошлом году РФ обогнала Германию и Японию. При этом президент выразил уверенность, что на этом мы «не должны заснуть и успокоиться», а, наоборот, требуется сохранить набранный темп.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

На сегодня в РФ рекордно низкая безработица — 2,3%. Рост промышленности составил 4,4%, а перерабатывающей — 8,1%. Одной из ключевых отраслей экономики остается сельское хозяйство: его рост составляет 3% в год.

Тревожным сигналом остается инфляция — порядка 9,2–9,3%. Власти сейчас работают над замедлением ее темпов. При этом зарплаты выросли на 9% в реальном выражении. «Так что в целом это ситуация стабильная, повторяю, и надежная», — сказал Путин.

«Россия стала гораздо сильнее за предыдущие два-три года. Мы становимся по-настоящему суверенной страной: мало от кого зависим и в состоянии уверенно держаться на ногах с точки зрения экономики», — добавил глава РФ.

О ситуации в Курской области

Свой суверенитет Россия отстаивает и в рамках спецоперации: в Курской области продолжаются ожесточенные бои с подразделениями ВСУ. Президент допустил, что на текущий момент там уже находится «самое большое в мире кладбище натовской техники».

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

На прямой линии глава государства выяснил, что воюющие в этом регионе бойцы, которые ранее не были в зоне СВО, не получают выплаты как участники спецоперации (сейчас они получают их как участники контртеррористической операции). Путин назвал этот факт упущением и заверил, что все положенные выплаты будут перечислены — даже задним числом.

Президент не назвал сроков окончания боевых действий в Курской области, но пообещал, что восстановлено будет всё: дорожная сеть, коммунальная инфраструктура, школы, детские сады. Также будут выдаваться сертификаты на приведение в порядок жилья, а тем, кто хочет переехать, помогут и с этим. Уже сейчас на эти цели выделено около 108 млрд рублей.

Время героев

В РФ повысили выплаты бойцам за тяжелые ранения до 4 млн рублей. Тем, кто ранее получил 3 млн, доначисляют разницу. Также в стране зарекомендовала себя программа развития для участников специальной военной операции «Время Героев».

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

— Эта идея возникла у меня после встречи с ребятами, в основном студентами, участниками СВО, в Петербурге, когда я посмотрел на них и подумал — вот оно, кадровое будущее страны. И так возникла эта идея создать вот такую платформу, — сказал он.

Отбор серьезный: на первый поток поступило 43 тыс. заявок, выбрали в итоге 83 человека. На втором этапе поступило более 15 тыс. заявок, а сбор продлен на следующий год.

Восстановление Донбасса и Новороссии

В России для восстановления новых регионов принята специальная программа. В ближайшие пять-шесть лет там планируется построить 20 тыс. объектов. Уже сейчас восстановлены 21 тыс. объектов: 11 тыс. — за счет федерального бюджета, 10 тыс. — за счет регионов-шефов.

— Хочу прямо в камеру посмотреть и поблагодарить руководителей и жителей этих регионов за эту огромную помощь. Это общегосударственная задача, — подчеркнул Владимир Путин.

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Дороги в новых регионах планируют восстановить в течение ближайших трех лет. Также Россия построит кольцевую дорогу вокруг Азовского моря, которое сейчас полностью находится на территории страны. Один участок трассы уже готов: речь идет об отрезке в 40 км между Таганрогом и Мариуполем.

Разумеется, в новых регионах по-прежнему сохраняются сложности, связанные с социальными выплатами. Президент, в частности, пообещал решить вопрос с зачислением пенсий их жителям.

Мирные переговоры по Украине

Владимир Путин во время подведения итогов года в очередной раз заявил, что Россия допускает диалог по Украине без предварительных условий, однако на базе стамбульских договоренностей и реалий на земле. При этом России нужен долгосрочный мир.

— Мы готовы, но нужно, чтобы та сторона была готова и к переговорам, и к компромиссам, — сказал он.

Политика — это и есть искусство компромисса, однако «противная сторона — в прямом и переносном смысле этого слова — отказалась», подчеркнул президент. Он напомнил о том, что Москва и Киев по сути достигли договоренностей в Стамбуле, однако тогда Украине было дано указание «воевать до конца». Но украинцы, желающие воевать, «скоро заканчиваются», сказал глава РФ.

Фото: ТАСС/Максим Гучек

Путин раскрыл свой недавний разговор с премьером Венгрии Виктором Орбаном. Будапешт предложил Москве заключить рождественское перемирие с Киевом.

— Я не отказался. Я сказал, в принципе, надо подумать, но вы у них спросите. Он спросил. На следующий день глава режима заявил, что никакого перемирия, никакого обмена пленными не будет, — рассказал президент, отметив, что Москва минимум трижды соглашалась на мирные предложения.

Возможно, конструктивную роль в урегулировании конфликта способен сыграть Дональд Трамп, который 20 января вернется в Белый дом.

— Ну, во-первых, я не знаю, когда мы с ним встретимся. Потому что он об этом ничего не говорит. Я с ним вообще не разговаривал более четырех лет. И я готов к этому, конечно, в любое время. Готов буду и ко встрече, — ответил Путин журналисту NBC на вопрос о возможной встрече с Трампом.

«Орешник» — технологическая дуэль

Пока что украинский конфликт вместо охлаждения перешел в новую фазу эскалации — особенно после разрешения Запада бить их дальнобойным оружием вглубь территории РФ. На такие удары Россия ответила применением новейшего вооружения — баллистической ракетой средней дальности «Орешник».

Фото: Global Look Press/Russian Defence Ministry

На Западе продолжают называть ее модернизацией старого советского оружия, которое легко сбить на стадии пуска. Но президент пояснил: сейчас на боевом дежурстве в НАТО стоят 24 новые ракеты: в Румынии — дальностью перехвата 300 км и высотой поражения от 80 до 250 км и в Польше — дальностью перехвата 1 тыс. км и высотой 500 км, а «Орешник» способна летать на расстояние до 5,5 тыс. км.

— Шансов никаких нет, для того чтобы сбить эти ракеты. Ну а если эксперты западные, про которых вы сказали, так полагают, пусть предложат [России и своим спонсорам из США] <...> провести высокотехнологичную дуэль XXI века. Пусть определят какой-то объект для поражения... скажем, в Киеве. Сосредоточат там все свои силы ПВО и ПРО, а мы нанесем туда удар «Орешником». И посмотрим, что будет, — сказал Путин.

По его словам, американское ПРО Patriot сравнимо с российской системой С-300, а THAAD — с С-400, хотя оно всё равно слабее. Остается не ясно, передадут ли США Украине противоракетные комплексы THAAD.

— Если американцы решат поставить — пусть поставят, — сказал он. — Мы наших ребят на Украине попросим, чтобы они нам подсказали, какие там есть современные ценные для нас тоже решения.

ПРО Patriot Фото: TASS/Sebastian Gollnow

Путин добавил, что о «наших ребятах» он говорит без иронии, так как России «есть, с кем разговаривать на Украине».

— Там много наших ребят, которые тоже вместе с нами мечтают о том, чтобы избавить свою страну от неонацистского режима, — подчеркнул он.

Президент также ответил на вопрос о том, изменил бы он свое решение о начале СВО, если бы была возможность вернуться в февраль 2022 года.

«О чем бы я подумал? О том, что такое решение, которое было принято в начале 2022-го, нужно было бы принимать раньше — это первое. И второе — зная об этом, нужно было просто начать готовиться к этим мероприятиям, в том числе и к СВО», — заявил Путин.

Будущее транзита российского газа

В конце декабря истекает срок договора о транзите российского газа через украинскую территорию в Австрию, Словакию и Венгрию. Еще летом Владимир Зеленский заявил, что Киев не намерен его продлевать. Владимир Путин отметил, что Киев перекрыл поставки газа европейским потребителям, хотя «клюет у них с руки».

— Этого [транзитного] контракта не будет уже, всё ясно, но, значит, хорошо, мы переживем, «Газпром» это переживет, — указал президент.

Фото: РИА Новости/Павел Львов

Глава государства при этом рассказал, что недавно получил от спецслужб информацию о задержании в Словакии украинских диверсантов с картами расположения газовых энергообъектов.

Кризис на Ближнем Востоке

На прямой линии были затронута и сирийская проблематика. Напомним, 8 декабря представители вооруженной оппозиции установили контроль над Дамаском. Президент республики Башар Асад принял решение покинуть свой пост и уехать из страны, дав указание передать власть. Путин заявил, что произошедшее в Сирии — это не поражение России.

«Мы ведь пришли в Сирию десять лет назад для того, чтобы там не был создан террористический анклав наподобие того, что мы наблюдали в некоторых других странах — скажем, в Афганистане. В целом, мы своей цели достигли», — заявил Путин.

Фото: REUTERS/Amr Abdallah Dalsh

Откровением стало заявление президента о том, что Россия вывезла из Сирии в Тегеран 4 тыс. иранских бойцов. Говоря о будущем российского военного присутствия в республике, президент сказал, что Москва решит этот вопрос, исходя из того, как будут складываться отношения с политическими силами, которые станут контролировать ситуацию в этой стране. Путин подчеркнул, что Россия уже предложила партнерам использовать базы в Хмеймиме и Тартусе для доставки гуманитарной помощи в Сирию.

Демографические проблемы

Что касается внутриполитической повестки, то часть вопросов касалась демографической ситуации в стране. В России признают, что снижение рождаемости — серьезная проблема. Владимир Путин также отметил, что в РФ количество женщин в детородном возрасте сократилось на 30%.

— Что мы делаем для того, чтобы ситуацию поправить? Целая программа создана. Мы занимаемся этим постоянно, эти инструменты совершенствуются. В разные годы по-разному это работает. Ну, во-первых, единые пособия для семей с детьми. Оно действует эффективно. Мы выплачиваем это пособие от беременности женщины до достижения ребенком 18-летия, то есть 17 лет включая. Такое пособие получают уже свыше 10 млн детей. И примерно 320 тыс. беременных, — сказал он.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

С 1 февраля этого года материнский капитал проиндексирован по уровню фактической инфляции 2023-го — на 7,5%. Сейчас размер выплат на второго ребенка составляет: 833 тыс. рублей — (если первый ребенок был рожден до 2020 года, то есть ранее у семьи не было права на материнский капитал) и 202 тыс. рублей — если ранее семья получала выплату на первого ребенка.

— Мы сохраняем семейную ипотеку под 6%, — заявил Владимир Путин. — 450 тыс. рублей мы выплачиваем семьям, где появляется третий ребенок, для погашения этой самой ипотеки. Развиваем всю систему, связанную с медициной, с детством, с материнством и будем дальше это всё делать.

Кроме того, российские власти намерены продолжить поддерживать льготные жилищные программы. Президент подчеркнул, что никаких лимитов для семейной, сельской и IT-ипотеки быть не должно, назвав безобразием случаи, когда люди не могут получить положенную им услугу.

— Мне было обещано, и я это обещание проверю, насколько оно исполняется, что никаких лимитов не будет, — добавил он.

Миграционные вопросы

Миграционный вопрос в России — острый и чувствительный, заявил Путин. По его словам, для сокращения числа мигрантов надо повышать производительность труда. При этом иностранных работников нужно готовить вместе со странами-партнерами: знакомить их с культурой и российскими законами.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

— Очень много дискуссий, делать ли нам отдельное ведомство [по вопросам миграции], у нас оно когда-то было, либо оставить его в рамках МВД. Я считаю, что сегодня нужно укреплять эту составляющую, эту работу в рамках Министерства внутренних дел, — заявил президент.

Россия заинтересована в том, чтобы привлекать высококвалифицированных специалистов, в том числе из числа соотечественников за рубежом.

О личном

Отвечая на вопрос о том, с кем из уже ушедших политиков Путин хотел бы пообщаться, он назвал бывшего канцлера ФРГ Гельмута Коля, экс-президента Франции Жака Ширака и бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони. По его словам, Коль не раз приезжал к нему гости уже после отставки. Ширака Путин описал как человека-энциклопедиста, который знал ответ на любой вопрос и на всё имел собственное мнение. Берлускони же, как рассказал глава государства, был хватким и теплым в общении.

Сейчас у президента РФ теплые отношения с главами Китая и Индии, но он подчеркнул, что хотел бы почаще видеть своих близких и друзей, в том числе из детства.

Президент РФ Владимир Путин и экс-канцлер Германии Гельмут Коль (слева направо) во время встречи в Ново-Огарево, 2 февраля 2006 года Фото: ТАСС/Сергей Жуков

Ответил российский президент и на глобальный вопрос: что для него Россия?

«Когда я смотрю на успехи, достижения наших людей — спортсменов, ученых — я смотрю и радуюсь этому, как радовался бы успехам членов своей семьи, без всякого преувеличения, смотрю и радуюсь, как будто это мои близкие люди. Я на Россию смотрю как на семью», — сказал президент.

Он считает огромной честью то, что граждане снова доверили ему управление страной.