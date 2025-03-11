Политическая подоплека: массовая атака БПЛА на Москву и Подмосковье
Утром 11 марта Москву и Московскую область атаковали дроны со стороны Украины. Все 337 БПЛА были сбиты средствами ПВО, 91 из них — над Подмосковьем. В результате атаки погибли два человека, еще несколько, включая ребенка, пострадали. Повреждения получили несколько домов в разных районах Московской области. Из-за атаки дронов вводили ограничения на полеты в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Официальные представители уже назвали массированную атаку военным преступлением и террористическим актом, официальный представитель МИДа указала на политическую подоплеку произошедшего. Подробнее об атаке и реакции официальных лиц на случившееся — в материале «Известий».
Политический мотив атаки БПЛА на Москву
Во вторник, 11 марта, проходят два крупных международных события: визит в Москву делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и переговоры Украины и США в Саудовской Аравии. Политические эксперты не сомневаются, что массовая атака дронов со стороны Киева организована, чтобы помешать разрешению украинского кризиса.
Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Киев специально спланировал удар беспилотниками на дату, когда в российскую столицу прибывает делегация ОБСЕ во главе с генеральным секретарем, турецким дипломатом Феридуном Синирлиоглу.
«Уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой вэсэушных дронов. Вот и сегодня ночью киевский режим направил беспилотники на столицу, когда ее посещает генсек ОБСЕ. Глава той организации, которую спонсоры Зеленского низвели до уровня говорильни, лишив первоначального смысла — обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе», — написала Захарова в Telegram-канале.
По ее словам, это было сделано для того, чтобы члены ОБСЕ «не из бумаг, а на деле узнавали о том, что такое террористическая сущность киевского режима». Захарова добавила, что генсек ОБСЕ посетит место падения украинских дронов в Москве, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте, а не их «сторонних источников». Последняя поездка генсекретаря ОБСЕ в Россию состоялась в июне 2021 года, тогда эту должность занимала Хельга Шмид (ФРГ).
В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил поинтересоваться у киевского режима, почему масштабная атака БПЛА по России произошла именно во вторник.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков
«А вы спросите у киевского режима», — сказал Песков журналистам на полях конференции в Высшей школе экономики, отвечая на вопрос, почему атака БПЛА произошла именно во вторник при кажущейся близости переговоров [США и Украины].
Днем 11 марта в городе Джидда Саудовской Аравии началась переговоры представителей США и Украины. Они станут первой публичной встречей с момента перепалки президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете. После этого США заявили о приостановке поставок вооружений Киеву. Вашингтон перестал делиться и разведывательной информацией с Украиной.
Американскую делегацию возглавил госсекретарь Марко Рубио, в нее вошли советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. С украинской стороны на встрече присутствуют глава офиса президента Андрей Ермак и его зам Павел Палиса, а также министр иностранных дел Андрей Сибига и глава минобороны Рустем Умеров.
Связь с переговорами в Саудовской Аравии и атакой дронов на регионы России увидел также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, сегодняшний налет и удар с помощью HIMARS в воскресенье по рынку в Великих Копанях — звенья одной цепи. «Это и трусливая реакция на успешное наступление ВС РФ в Курской области, и подлая провокация на фоне развивающейся подготовки к переговорам», — отметил он.
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский назвал атаку дронов «предсмертной агонией» перед переговорами в Саудовской Аравии. Киев понимает, что при любом исходе грядущего диалога нынешние украинские власти не останутся в выигрыше. Поэтому в надежде хоть как-то удержать позиции и показать остатки своих способностей, Киев и организовал эту акцию, считает он.
При этому украинские силы регулярно, с начала конфликта в 2022 году, пытаются атаковать Курскую, а также Смоленскую АЭС. Последняя атака на атомную электростанцию в Курске фиксировалась 27 февраля, а до этого — 5 января.
«БПЛА летели не только на Москву и Подмосковье, но и в сторону Курчатовской АЭС. Не раз говорил, что Зеленский находится в крайней стадии агонии и готов на ядерный терроризм и шантаж <...>», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Киевский режим преследовал три цели: получить гарантии защиты от Вашингтона, отвлечь внимание от провала ВСУ под Курском и показать Европе готовность дальше воевать с Россией. На это указал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
Массированная атака дронов на Москву и Московскую область
Рано утром 11 марта стало известно о самой крупной с начала года атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Целью стали 10 регионов России, в том числе города Подмосковья и сама столица. По данным Минобороны, 126 беспилотников были сбиты над Курской областью, 91 БПЛА был уничтожен над Московской областью, 38 — над Брянской областью.
Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту Владимиру Путину доложено об атаке дронов на Москву.
Песков подчеркнул, что Киев бьет по жилым домам, но российские военные сработали отлично. При этом Россия в зоне СВО наносит удар по военным объектам, подчеркнул представитель Кремля.
Большая часть дронов пришлась по городам на юге Подмосковья, однако после отражения атаки обломки сбитого беспилотника упали на жилой дом в Южном округе Москвы. У дома 27 на Домодедовской улице незначительно повреждены кровля и остекление. Никто не пострадал, близлежащие улице не перекрывали, на месте происшествия работают специальные службы.
В Московской области атаку украинских БПЛА наблюдали в 13 городах: Домодедово, Раменском, Коломне, Зарайске, Серебряных Прудах, Серпухове, Воскресенске, Луховицах, Бронницах, Ленинском, Подольске, Электростали и Котельниках. В общей сложности над Московской областью и на подлете к Москве было сбито 337 дронов.
В Видном (Ленинский округ) от обломков беспилотников пострадали шесть человек, включая четырехлетнего ребенка. Им оказывается медицинская помощь. Часть дронов упала на территории складов компаний «MoсКокс» и «Сантехкомплект».
В округе Домодедово украинские БПЛА ударили по парковке рядом с производственным комплексом и РЦ компании «Мираторг». По сообщению губернатора Подмосковья, в результате атаки погибли три человека, один на месте и двое в больнице после госпитализации.
Одного пострадавшего, 44-летнего мужчину, госпитализировали с травмами головы в Домодедовскую больницу. От падения осколков БПЛА на парковке начался пожар, из-за чего сгорело более 20 автомобилей. Пожарные и оперативные службы потушили огонь.
Также атака беспилотников пришлась на частный сектор в Домодедово. В деревне Котляково пострадала 43-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.
В Раменском из-за атаки БПЛА за медицинской помощью обратились пять человек. Два дома получили повреждения. На улице Северное шоссе, дом 6, задеты семь квартир. В пункте временного размещения находятся 13 жильцов. Также в селе Софьино, в коттеджном поселке «Высокий берег», обломки попали в дом 148. У здания загорелась крыша, пожар локализуют.
В период происшествия в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево, Нижнего Новгорода и Ярославля вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. На данный момент полеты возобновлены, сообщили в Росавиации. Было остановлено движение поездов через железнодорожную станцию Домодедово в обе стороны, которое сейчас тоже наладилось.
Курская АЭС также работает в штатном режиме на фоне массированной атаки беспилотников ВСУ на регион.
Компенсации пострадавшим и погибшим в результате атаки БПЛА на Москву и Подмосковье
Семьям погибших от падения БПЛА в Подмосковье выплатят 1 млн рублей, раненым — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей в зависимости от тяжести ран, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.
«Сейчас самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям», — написал губернатор.
Позднее он добавил, что, судя по найденным поражающим элементам, целью атаки были именно люди.
Возбуждено дело о теракте из-за атаки БПЛА на Москву и Подмосковье
По факту атаки Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по статье УК РФ о террористическом акте. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.
«По факту массированных атак Московского региона беспилотными летательными аппаратами, в результате которых есть погибший и пострадавшие, Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — сказала она.
Для расследования дела привлечены опытные следователи и криминалисты Центрального аппарата СК России и эксперты СЭЦ (Судебно-экспертный центр СК РФ). Специалисты установят обстоятельства произошедшего, типы БПЛА и взрывных устройств, размер причиненного ущерба. Кроме того, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.
Какие беспилотники применяют ВСУ
Для своих атак ВСУ используют различные дроны. Чаще всего это БПЛА «Лютый», «Бобр», UJ-22, «Рубака» и PD-2.
Дроны «Лютый» внешне очень похожи на турецкие Bayraktar и могут летать на расстояние 1050–1150 км. Для увеличения дальности полета эти БПЛА оснащены крылом с большим удлинением и большим топливным баком примерно на 70–90 л.
«Бобр» — еще один украинский беспилотник производства концерна «Укроборонпром». Этот дрон длиной 2,5 м способен преодолеть до тысячи километров на скорости 150–200 км/ч. Как правило, он несет кумулятивный боеприпас типа КЗ-6.
Беспилотник UJ-22 украинского производства напоминает уменьшенную копию легкомоторного самолета. Он имеет дальность полета 800 км и может нести до 100 кг бомбовой нагрузки.
Также, по некоторым данным, ВСУ применяют дроны PD-2 и «Рубака».
PD-2 предназначен для воздушной разведки и боевого использования в качестве носителя бомб с боеголовками весом до 3 кг. Он может подниматься на высоту до 3 тыс. м и лететь до 10 часов.
«Рубака» — дрон-камикадзе с максимальной дальностью полета 500 км, предельная масса — до 5 кг, выполнен по схеме «Летающее крыло».