Политическая подоплека: массовая атака БПЛА на Москву и Подмосковье

Утром 11 марта Москву и Московскую область атаковали дроны со стороны Украины. Все 337 БПЛА были сбиты средствами ПВО, 91 из них — над Подмосковьем. В результате атаки погибли два человека, еще несколько, включая ребенка, пострадали. Повреждения получили несколько домов в разных районах Московской области. Из-за атаки дронов вводили ограничения на полеты в столичных аэропортах Внуково, Домодедово, Шереметьево и Жуковский. Официальные представители уже назвали массированную атаку военным преступлением и террористическим актом, официальный представитель МИДа указала на политическую подоплеку произошедшего. Подробнее об атаке и реакции официальных лиц на случившееся — в материале «Известий».

Политический мотив атаки БПЛА на Москву

Во вторник, 11 марта, проходят два крупных международных события: визит в Москву делегации Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) и переговоры Украины и США в Саудовской Аравии. Политические эксперты не сомневаются, что массовая атака дронов со стороны Киева организована, чтобы помешать разрешению украинского кризиса.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Как заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Киев специально спланировал удар беспилотниками на дату, когда в российскую столицу прибывает делегация ОБСЕ во главе с генеральным секретарем, турецким дипломатом Феридуном Синирлиоглу.

«Уже не первый раз визит в Москву высокопоставленной зарубежной делегации сопровождается атакой вэсэушных дронов. Вот и сегодня ночью киевский режим направил беспилотники на столицу, когда ее посещает генсек ОБСЕ. Глава той организации, которую спонсоры Зеленского низвели до уровня говорильни, лишив первоначального смысла — обеспечения безопасности и сотрудничества в Европе», — написала Захарова в Telegram-канале.

По ее словам, это было сделано для того, чтобы члены ОБСЕ «не из бумаг, а на деле узнавали о том, что такое террористическая сущность киевского режима». Захарова добавила, что генсек ОБСЕ посетит место падения украинских дронов в Москве, чтобы ознакомиться с ситуацией на месте, а не их «сторонних источников». Последняя поездка генсекретаря ОБСЕ в Россию состоялась в июне 2021 года, тогда эту должность занимала Хельга Шмид (ФРГ).

В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков предложил поинтересоваться у киевского режима, почему масштабная атака БПЛА по России произошла именно во вторник.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков Фото: РИА Новости/Гавриил Григоров

«А вы спросите у киевского режима», — сказал Песков журналистам на полях конференции в Высшей школе экономики, отвечая на вопрос, почему атака БПЛА произошла именно во вторник при кажущейся близости переговоров [США и Украины].

Днем 11 марта в городе Джидда Саудовской Аравии началась переговоры представителей США и Украины. Они станут первой публичной встречей с момента перепалки президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в Овальном кабинете. После этого США заявили о приостановке поставок вооружений Киеву. Вашингтон перестал делиться и разведывательной информацией с Украиной.

Американскую делегацию возглавил госсекретарь Марко Рубио, в нее вошли советник по национальной безопасности Майк Уолтц и спецпосланник по Ближнему Востоку Стив Уиткофф. С украинской стороны на встрече присутствуют глава офиса президента Андрей Ермак и его зам Павел Палиса, а также министр иностранных дел Андрей Сибига и глава минобороны Рустем Умеров.

Связь с переговорами в Саудовской Аравии и атакой дронов на регионы России увидел также губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. По его словам, сегодняшний налет и удар с помощью HIMARS в воскресенье по рынку в Великих Копанях — звенья одной цепи. «Это и трусливая реакция на успешное наступление ВС РФ в Курской области, и подлая провокация на фоне развивающейся подготовки к переговорам», — отметил он.

Фото: AP/Aaron Favila

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский назвал атаку дронов «предсмертной агонией» перед переговорами в Саудовской Аравии. Киев понимает, что при любом исходе грядущего диалога нынешние украинские власти не останутся в выигрыше. Поэтому в надежде хоть как-то удержать позиции и показать остатки своих способностей, Киев и организовал эту акцию, считает он.

При этому украинские силы регулярно, с начала конфликта в 2022 году, пытаются атаковать Курскую, а также Смоленскую АЭС. Последняя атака на атомную электростанцию в Курске фиксировалась 27 февраля, а до этого — 5 января.

«БПЛА летели не только на Москву и Подмосковье, но и в сторону Курчатовской АЭС. Не раз говорил, что Зеленский находится в крайней стадии агонии и готов на ядерный терроризм и шантаж <...>», — заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Киевский режим преследовал три цели: получить гарантии защиты от Вашингтона, отвлечь внимание от провала ВСУ под Курском и показать Европе готовность дальше воевать с Россией. На это указал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

Массированная атака дронов на Москву и Московскую область

Рано утром 11 марта стало известно о самой крупной с начала года атаке беспилотных летательных аппаратов со стороны Украины. Целью стали 10 регионов России, в том числе города Подмосковья и сама столица. По данным Минобороны, 126 беспилотников были сбиты над Курской областью, 91 БПЛА был уничтожен над Московской областью, 38 — над Брянской областью.

Позднее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президенту Владимиру Путину доложено об атаке дронов на Москву.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Екатерина Ищук

Песков подчеркнул, что Киев бьет по жилым домам, но российские военные сработали отлично. При этом Россия в зоне СВО наносит удар по военным объектам, подчеркнул представитель Кремля.

Большая часть дронов пришлась по городам на юге Подмосковья, однако после отражения атаки обломки сбитого беспилотника упали на жилой дом в Южном округе Москвы. У дома 27 на Домодедовской улице незначительно повреждены кровля и остекление. Никто не пострадал, близлежащие улице не перекрывали, на месте происшествия работают специальные службы.

В Московской области атаку украинских БПЛА наблюдали в 13 городах: Домодедово, Раменском, Коломне, Зарайске, Серебряных Прудах, Серпухове, Воскресенске, Луховицах, Бронницах, Ленинском, Подольске, Электростали и Котельниках. В общей сложности над Московской областью и на подлете к Москве было сбито 337 дронов.

В Видном (Ленинский округ) от обломков беспилотников пострадали шесть человек, включая четырехлетнего ребенка. Им оказывается медицинская помощь. Часть дронов упала на территории складов компаний «MoсКокс» и «Сантехкомплект».

В округе Домодедово украинские БПЛА ударили по парковке рядом с производственным комплексом и РЦ компании «Мираторг». По сообщению губернатора Подмосковья, в результате атаки погибли три человека, один на месте и двое в больнице после госпитализации.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Одного пострадавшего, 44-летнего мужчину, госпитализировали с травмами головы в Домодедовскую больницу. От падения осколков БПЛА на парковке начался пожар, из-за чего сгорело более 20 автомобилей. Пожарные и оперативные службы потушили огонь.

Также атака беспилотников пришлась на частный сектор в Домодедово. В деревне Котляково пострадала 43-летняя женщина. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

В Раменском из-за атаки БПЛА за медицинской помощью обратились пять человек. Два дома получили повреждения. На улице Северное шоссе, дом 6, задеты семь квартир. В пункте временного размещения находятся 13 жильцов. Также в селе Софьино, в коттеджном поселке «Высокий берег», обломки попали в дом 148. У здания загорелась крыша, пожар локализуют.

В период происшествия в аэропортах Внуково, Домодедово, Жуковский, Шереметьево, Нижнего Новгорода и Ярославля вводились ограничения на прием и выпуск самолетов. На данный момент полеты возобновлены, сообщили в Росавиации. Было остановлено движение поездов через железнодорожную станцию Домодедово в обе стороны, которое сейчас тоже наладилось.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Курская АЭС также работает в штатном режиме на фоне массированной атаки беспилотников ВСУ на регион.

Компенсации пострадавшим и погибшим в результате атаки БПЛА на Москву и Подмосковье

Семьям погибших от падения БПЛА в Подмосковье выплатят 1 млн рублей, раненым — от 100 тыс. до 500 тыс. рублей в зависимости от тяжести ран, сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

«Сейчас самое главное — оказать всю необходимую помощь пострадавшим и их семьям», — написал губернатор.

Позднее он добавил, что, судя по найденным поражающим элементам, целью атаки были именно люди.

Возбуждено дело о теракте из-за атаки БПЛА на Москву и Подмосковье

По факту атаки Главное следственное управление СКР возбудило уголовное дело по статье УК РФ о террористическом акте. Об этом сообщила официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«По факту массированных атак Московского региона беспилотными летательными аппаратами, в результате которых есть погибший и пострадавшие, Главным следственным управлением СКР возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Террористический акт»)», — сказала она.

Для расследования дела привлечены опытные следователи и криминалисты Центрального аппарата СК России и эксперты СЭЦ (Судебно-экспертный центр СК РФ). Специалисты установят обстоятельства произошедшего, типы БПЛА и взрывных устройств, размер причиненного ущерба. Кроме того, действиям всех причастных лиц будет дана уголовно-правовая оценка.

Какие беспилотники применяют ВСУ

Для своих атак ВСУ используют различные дроны. Чаще всего это БПЛА «Лютый», «Бобр», UJ-22, «Рубака» и PD-2.

Дроны «Лютый» внешне очень похожи на турецкие Bayraktar и могут летать на расстояние 1050–1150 км. Для увеличения дальности полета эти БПЛА оснащены крылом с большим удлинением и большим топливным баком примерно на 70–90 л.

«Бобр» — еще один украинский беспилотник производства концерна «Укроборонпром». Этот дрон длиной 2,5 м способен преодолеть до тысячи километров на скорости 150–200 км/ч. Как правило, он несет кумулятивный боеприпас типа КЗ-6.

Фото: REUTERS/Pavlo Bahmut

Беспилотник UJ-22 украинского производства напоминает уменьшенную копию легкомоторного самолета. Он имеет дальность полета 800 км и может нести до 100 кг бомбовой нагрузки.

Также, по некоторым данным, ВСУ применяют дроны PD-2 и «Рубака».

PD-2 предназначен для воздушной разведки и боевого использования в качестве носителя бомб с боеголовками весом до 3 кг. Он может подниматься на высоту до 3 тыс. м и лететь до 10 часов.

«Рубака» — дрон-камикадзе с максимальной дальностью полета 500 км, предельная масса — до 5 кг, выполнен по схеме «Летающее крыло».