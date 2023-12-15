Отца устроившей стрельбу в Брянске школьницы отпустили из СИЗО

Отца школьницы, устроившей стрельбу в гимназии Брянска, Дмитрия Афанаскина, отпустили из СИЗО под запрет определенных действий. Такое решение 15 декабря вынес суд.

«Меру пресечения в виде заключения под стражу <…> заменить на запрет определенных действий», — передает слова судьи корреспондент «Известий» из зала суда.

Суд запретил Афанаскину общаться с участниками делопроизводства по уголовному делу, исключение составляют только близкие родственники, имена которых указаны в решении, следователи, сотрудники правоохранительных органов, защитники.

Афанаскину нельзя отправлять и получать письма, пользоваться средствами связи и интернетом по обстоятельствам, которые касаются уголовного дела.

Ранее, 12 декабря, обвиняемые по делу о стрельбе в гимназии №5 в Брянске обжаловали решения суда об избрании им мер пресечения. Среди подавших жалобы был отец девочки Дмитрий Афанаскин. Прокуратура утверждала, что постановление о его аресте было вынесено с нарушениями уголовно-процессуального закона. Жалобы и представление на постановления об избрании мер пресечения направили в Советский районный суд Брянска также директор ЧОО «Агентство Экскалибур» Сергей Поддубный, охранник Галина Черткова и заместитель директора гимназии по административно-хозяйственной работе Лариса Католикова.

Афанаскину были предъявлены обвинения в небрежном хранении огнестрельного оружия и доведении до самоубийства. Поддубный и Черткова подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух лиц, Католикова — в халатности, повлекшей смерть по неосторожности.

Трагедия произошла 7 декабря, когда 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе Брянска, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц скончалась. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

9 декабря в Минздраве РФ сообщили, что двух подростков, которые пострадали при стрельбе в школе Брянска, эвакуировали в Москву и после прооперировали. По словам помощника министра, состояние еще трех пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. Они лечатся в больницах Брянска.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз указал, что пострадавшие при стрельбе получат материальную компенсацию от властей. 1 млн рублей из бюджета выплатят семье погибшей девочки, по 500 тыс. рублей получат семьи тех ребят, кто получил тяжелые ранения, 300 тыс. рублей выплатят получившим легкие ранения.