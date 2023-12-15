Реклама
Прямой эфир
Общество
Глава Магаданской области заявил о развитии Дальнего Востока благодаря субсидированным билетам
Мир
Шольц предложил Орбану попить кофе во время переговоров о членстве Киева в ЕС
Общество
Волонтеры «Народного фронта» привезли гуманитарную помощь в ДНР
Мир
На Украине сообщили о рейде военкомов в спортзале в Одессе
Армия
Разведчики РФ сорвали ротацию сил ВСУ у Работино
Недвижимость
Спрос на новостройки Москвы упал на 10%
Общество
В Москве за сутки выпала пятая часть месячной нормы осадков
Мир
Си Цзиньпин заявил о перспективах торгового сотрудничества с США
Происшествия
Стало известно о задержании экс-замминистра строительства Свердловской области
Общество
Мальчик из Курганской области спас своих братьев и сестру из горящего дома
Общество
Отца устроившей стрельбу в Брянске школьницы отпустили из СИЗО
Общество
Жители Омска столкнулись с нашествием косуль
Мир
Польские аграрии призвали ввести запрет на поставки сахара с Украины
Мир
Австрия разблокировала принятие 12-го пакета санкций ЕС против России
Общество
Пожар на кровле производственного цеха в Свердловской области потушили
Сюжет:

Отца устроившей стрельбу в Брянске школьницы отпустили из СИЗО

0
Фото: ТАСС/Надежда Михеева
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Отца школьницы, устроившей стрельбу в гимназии Брянска, Дмитрия Афанаскина, отпустили из СИЗО под запрет определенных действий. Такое решение 15 декабря вынес суд.

«Меру пресечения в виде заключения под стражу <…> заменить на запрет определенных действий», — передает слова судьи корреспондент «Известий» из зала суда.

Суд запретил Афанаскину общаться с участниками делопроизводства по уголовному делу, исключение составляют только близкие родственники, имена которых указаны в решении, следователи, сотрудники правоохранительных органов, защитники.

Афанаскину нельзя отправлять и получать письма, пользоваться средствами связи и интернетом по обстоятельствам, которые касаются уголовного дела.

Стрельба в Брянске: восьмиклассница пришла в школу с дробовиком
В результате трагедии пострадали пятеро подростков, одна девочка погибла

Ранее, 12 декабря, обвиняемые по делу о стрельбе в гимназии №5 в Брянске обжаловали решения суда об избрании им мер пресечения. Среди подавших жалобы был отец девочки Дмитрий Афанаскин. Прокуратура утверждала, что постановление о его аресте было вынесено с нарушениями уголовно-процессуального закона. Жалобы и представление на постановления об избрании мер пресечения направили в Советский районный суд Брянска также директор ЧОО «Агентство Экскалибур» Сергей Поддубный, охранник Галина Черткова и заместитель директора гимназии по административно-хозяйственной работе Лариса Католикова.

Афанаскину были предъявлены обвинения в небрежном хранении огнестрельного оружия и доведении до самоубийства. Поддубный и Черткова подозреваются в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух лиц, Католикова — в халатности, повлекшей смерть по неосторожности.

Трагедия произошла 7 декабря, когда 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе Брянска, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц скончалась. По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

9 декабря в Минздраве РФ сообщили, что двух подростков, которые пострадали при стрельбе в школе Брянска, эвакуировали в Москву и после прооперировали. По словам помощника министра, состояние еще трех пострадавших врачи оценивают как средней степени тяжести. Они лечатся в больницах Брянска.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз указал, что пострадавшие при стрельбе получат материальную компенсацию от властей. 1 млн рублей из бюджета выплатят семье погибшей девочки, по 500 тыс. рублей получат семьи тех ребят, кто получил тяжелые ранения, 300 тыс. рублей выплатят получившим легкие ранения.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023