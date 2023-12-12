Обвиняемые по делу о стрельбе в брянской гимназии обжаловали свои аресты
Обвиняемые по делу о стрельбе в гимназии № 5 в Брянске обжаловали решения суда об избрании им мер пресечения. Об этом 12 декабря сообщила объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Брянской области в Telegram.
Жалобы и представление на постановления об избрании мер пресечения направили в Советский районный суд Брянска директор ЧОО «Агентство Эскалибур» Сергей Поддубный, охранница Галина Черткова и заместителя директора гимназии по административно-хозяйственной работе Ларису Католикову. Поддубный и Черткова обжаловали аресты, Католикова — домашний арест.
Также прокуратура обжаловала решение суда об аресте Дмитрия Афанаскина, отца стрелявшей школьницы. Ведомство заявило, что постановление суда было вынесено с нарушениями уголовно-процессуального закона.
В пресс-службе отметили, что жалобы и представления еще не поступили в Брянский областной суд, в связи с чем место и время их рассмотрения не определены.
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