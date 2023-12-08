Отца устроившей стрельбу в Брянске задержали по делу о небрежном хранении оружия

Отца девочки, устроившей стрельбу в гимназии в Брянске, задержали по делу о небрежном хранении огнестрельного оружия. Об этом в пятницу, 8 декабря, сообщает источник «Известий».

В настоящее время мужчина находится на допросе. В ближайшее время следователи планируют предъявить ему обвинение по ч. 2 ст. 224 УК РФ («Небрежное хранение огнестрельного оружия»).

7 декабря 14-летняя девочка открыла огонь из оружия отца в школе Брянска, после чего покончила с собой. Ее мотивы выясняются. В результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц скончалась. Оказание помощи пострадавшим взял на контроль глава Минздрава Мурашко.

По словам очевидцев, ситуация вызвала страх у всей школы. После начала стрельбы учителей призвали закрыть двери кабинетов изнутри, а затем эвакуироваться вместе со школьниками через запасные выходы.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Соседка семьи девочки, которая открыла стрельбу в учебном заведении, сообщила в беседе с «Известиями» возможный мотив ребенка. По ее словам, причиной случившегося могла стать травля ученицы в гимназии. Учительница из брянской гимназии поделилась, что девочка была крайне замкнутой, ни с кем не общалась, в то время как ее сестра-близнец была «более живой».