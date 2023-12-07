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Соседка назвала возможный мотив открывшей в брянской школе стрельбу девочки

Соседка стрелявшей в школе Брянска девочки: это могло случиться из-за травли
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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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Мотивом открывшей стрельбу по школьникам девочки в гимназии № 5 могла стать травля. Об этом 7 декабря рассказала «Известиям» соседка семьи ученицы Ольга.

«Насколько я знаю, какая-то травля была на нее в школе», — сказала она.

По словам Ольги, девочка, открывшая стрельбу, жила с матерью, отцом и своей сестрой-близнецом. Она охарактеризовала соседей как положительную семью.

«Мы знаем их больше десяти лет. Всегда в хороших отношениях. Положительная семья, и они всегда вместе», — отметила соседка.

Ольга также уточнила, что ее дети тоже учатся в брянской гимназии № 5. По ее словам, в учебном заведении всегда хорошо работала охрана и посторонним туда было не зайти.

Что известно о стрельбе в гимназии Брянска. Главное

Инцидент произошел ранее в этот день. В брянской гимназии № 5 14-летняя девочка открыла стрельбу по школьникам, после чего покончила с собой. Всех учеников вывели из гимназии и отпустили по домам. В распоряжении «Известий» появились первые кадры эвакуации.

В УВМД по региону сообщили, что в результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц впоследствии скончалась. Источник «Известий» отметил, что двух пострадавших учеников в тяжелом состоянии доставят вертолетом в Москву на лечение.

Кроме того, по информации собеседника «Известий», отца стрелявшей девочки доставили на допрос. Согласно данным источника, родитель ученицы не задержан. Его доставили в городской отдел СК, чтобы взять объяснение.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В свою очередь губернатор региона Александр Богомаз заявил, что семьям погибшей школьницы и раненых при стрельбе будет оказана вся необходимая помощь.

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