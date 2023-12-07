Три человека пострадали при стрельбе в школе в Брянске
Три человека пострадали при стрельбе в гимназии № 5 в Брянске. Девочка, которая открыла огонь, покончила с собой. Об этом сообщает МВД России 7 декабря.
«По предварительной информации, одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов, в результате пострадали три человека. После этого девушка покончила с собой», — сказано в сообщении.
Ранее СМИ сообщали о четырех пострадавших.
По предварительным данным, огонь открыла восьмиклассница из оружия отца. Ее мотивы выясняются.
Оказание помощи пострадавшим на контроль взял глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщила пресс-служба ведомства.