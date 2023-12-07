Два человека погибли и четверо пострадали при стрельбе в брянской школе
Пятеро учеников получили ранения в результате стрельбы в гимназии № 5 в Брянске, одна из учениц впоследствии скончалась. Об этом сообщает УМВД по региону 7 декабря.
«<...> В результате пострадали пять человек. После этого девушка покончила с собой. Одна из раненых одноклассниц также скончалась от полученных ран», — сказано в сообщении.
По данным «Известий», стрельбу открыла 14-летняя девочка. По предварительным данным, она пронесла в школу оружие отца. Мотивы школьницы выясняются.
Оказание помощи пострадавшим на контроль взял глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко, сообщила пресс-служба ведомства.