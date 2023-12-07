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Появились кадры эвакуации учеников из школы в Брянске, где произошла стрельба

Что известно о стрельбе в гимназии Брянска. Главное

При стрельбе в гимназии Брянска пострадали пять школьников
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Фото: ТАСС/Надежда Михеева
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В Брянске ученица восьмого класса открыла стрельбу в гимназии, после чего покончила с собой. Сообщение о ЧП поступило в городскую диспетчерскую службу утром 7 декабря. На месте уже работают правоохранители. Подробнее о происшествии — в материале «Известий».

Что известно о стрельбе в гимназии Брянска

Стрельба произошла в гимназии №5 Бежицкого района. Восьмиклассница пронесла оружие в школу и во время урока начала стрелять по одноклассникам.

«Одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов.<...> После этого девушка покончила с собой», — сообщили в пресс-службе МВД.

По предварительной информации, оружие принадлежит отцу школьницы. Это охотничий дробовик «Бекас-3» 16-го калибра. В школу 14-летняя ученица принесла его в тубусе, не вызвав подозрений охранников. После этого она спокойно прошла на урок биологии. По расписанию он был первым.

Позднее появилась информация, что помимо дробовика девушка принесла с собой в школу охотничий нож.

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Школьников эвакуировали из гимназии в Брянске

Всех школьников вывели из гимназии на улицу и отпустили по домам. В распоряжении «Известий» появились первые кадры эвакуации учеников. На видео видно, как школьники покидают здание. Судя по кадрам, сами учащиеся не до конца поняли, что произошло — они продолжают стоять в куртках и со сменкой возле школы.

Рядом с учебным заведением находится множество машин экстренных служб. Здание оцеплено полицией.

Несколько учеников пострадали при стрельбе в Брянске

По последним данным, в результате стрельбы в гимназии № 5 ранения получили пятеро учеников. В региональном управлении МВД по региону сообщили, что одна из школьниц впоследствии скончалась.

«В результате пострадали пять человек. Одна из раненых одноклассниц скончалась от полученных ран», — сказано в сообщении.

Ранее СМИ сообщали о трех пострадавших.

Оказание помощи пострадавшим на контроль взял глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По поручению министра для них будут организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных клиник.

Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

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