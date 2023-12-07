Что известно о стрельбе в гимназии Брянска. Главное
В Брянске ученица восьмого класса открыла стрельбу в гимназии, после чего покончила с собой. Сообщение о ЧП поступило в городскую диспетчерскую службу утром 7 декабря. На месте уже работают правоохранители. Подробнее о происшествии — в материале «Известий».
Что известно о стрельбе в гимназии Брянска
Стрельба произошла в гимназии №5 Бежицкого района. Восьмиклассница пронесла оружие в школу и во время урока начала стрелять по одноклассникам.
«Одна из учениц принесла в здание гимназии огнестрельное оружие и произвела несколько выстрелов.<...> После этого девушка покончила с собой», — сообщили в пресс-службе МВД.
По предварительной информации, оружие принадлежит отцу школьницы. Это охотничий дробовик «Бекас-3» 16-го калибра. В школу 14-летняя ученица принесла его в тубусе, не вызвав подозрений охранников. После этого она спокойно прошла на урок биологии. По расписанию он был первым.
Позднее появилась информация, что помимо дробовика девушка принесла с собой в школу охотничий нож.
Школьников эвакуировали из гимназии в Брянске
Всех школьников вывели из гимназии на улицу и отпустили по домам. В распоряжении «Известий» появились первые кадры эвакуации учеников. На видео видно, как школьники покидают здание. Судя по кадрам, сами учащиеся не до конца поняли, что произошло — они продолжают стоять в куртках и со сменкой возле школы.
Рядом с учебным заведением находится множество машин экстренных служб. Здание оцеплено полицией.
Несколько учеников пострадали при стрельбе в Брянске
По последним данным, в результате стрельбы в гимназии № 5 ранения получили пятеро учеников. В региональном управлении МВД по региону сообщили, что одна из школьниц впоследствии скончалась.
«В результате пострадали пять человек. Одна из раненых одноклассниц скончалась от полученных ран», — сказано в сообщении.
Ранее СМИ сообщали о трех пострадавших.
Оказание помощи пострадавшим на контроль взял глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко. По поручению министра для них будут организованы телемедицинские консультации со специалистами федеральных клиник.
Мотивы и обстоятельства произошедшего устанавливаются.