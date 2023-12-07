Появились кадры эвакуации учеников из школы в Брянске, где произошла стрельба
В распоряжении «Известий» 7 декабря появились кадры эвакуации учеников из гимназии № 5 в Брянске, где девочка открыла огонь по школьникам.
На видео можно заметить, как множество машин экстренных служб находятся рядом с учебным заведением. Ученики в свою очередь покидают здание.
Инцидент произошел ранее в этот день. По данным МВД России, девочка открыла стрельбу по школьникам, после чего покончила с собой.
В УВМД по региону сообщили, что в результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц впоследствии скончалась. По данным «Известий», огонь открыла 14-летняя девочка. Предварительно, она пронесла в школу оружие отца.
Оказание помощи пострадавшим на контроль взял глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.