Реклама
Прямой эфир
Экономика
В ВТБ спрогнозировали рост рынка рублевых сбережений в 2023 году
Общество
ФАС заблокировала более 1,7 млн карточек товаров на маркетплейсах
Происшествия
Два человека погибли и четверо пострадали при стрельбе в брянской школе
Политика
Совфед назначил выборы президента РФ на 17 марта 2024 года
Мир
На фоне приема Путина в ОАЭ СМИ напомнили, как Штайнмайера в Катаре забыли встретить
Мир
Си Цзиньпин назвал КНР и ЕС ответственными за поддержание стабильности в мире
Общество
Очевидец рассказал о летевшем над Бурятией с загоревшимся двигателем самолете
Политика
В ЦИК прокомментировали проведение ДЭГ на выборах президента
Мир
Захарова прокомментировала решение США и Украины совместно производить оружие
Общество
Уголовное дело об убийстве возбуждено после стрельбы в брянской школе
Мир
Западные СМИ назвали визит Путина в ОАЭ и Саудовскую Аравию крахом политики Запада
Происшествия
Под Калининградом задержали подозреваемого в организации диверсий в 15 регионах
Общество
Очевидцы рассказали о стрельбе в школе в Брянске
Мир
Reuters сообщило о просьбе Украины предоставить ей новое вооружение из США
Общество
Появились кадры эвакуации учеников из школы в Брянске, где произошла стрельба

Появились кадры эвакуации учеников из школы в Брянске, где произошла стрельба

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В распоряжении «Известий» 7 декабря появились кадры эвакуации учеников из гимназии № 5 в Брянске, где девочка открыла огонь по школьникам.

На видео можно заметить, как множество машин экстренных служб находятся рядом с учебным заведением. Ученики в свою очередь покидают здание.

Инцидент произошел ранее в этот день. По данным МВД России, девочка открыла стрельбу по школьникам, после чего покончила с собой.

В УВМД по региону сообщили, что в результате случившегося пятеро учеников получили ранения. Одна из школьниц впоследствии скончалась. По данным «Известий», огонь открыла 14-летняя девочка. Предварительно, она пронесла в школу оружие отца.

Оказание помощи пострадавшим на контроль взял глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023