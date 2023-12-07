Уголовное дело об убийстве возбуждено после стрельбы в брянской школе
Уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ) возбуждено по факту стрельбы в гимназии № 5 в Брянске. Об этом сообщает СК РФ 7 декабря.
«По предварительным данным следствия, 14-летняя девушка принесла в школу помповое ружье, из которого произвела выстрелы в своих одноклассников. В результате произошедшего двое погибли (одна из них — стрелявшая), пятеро пострадавших», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.
Все пострадавшие госпитализированы. По словам помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, состояние потерпевших оценивается как средней степени тяжести.
«Одному из пострадавших уже проводится операция. Запланированы телемедицинские консультации с федеральными клиниками. Координирует работу Федеральный центр Медицины катастроф Минздрава России. Оказание помощи пострадавшим взял на личный контроль глава Минздрава Михаил Мурашко», — сообщил он.
На месте происшествия работают следователи и криминалисты. По предварительным данным, 14-летняя девочка пронесла в школу оружие отца. Мотивы школьницы выясняются.
В распоряжении «Известий» есть кадры эвакуации учеников во время происшествия.