Стрельба в Брянске: восьмиклассница пришла в школу с дробовиком
Утром в четверг, 7 декабря, восьмиклассница устроила стрельбу в брянской гимназии № 5. В результате одна школьница погибла, пятеро были ранены. После этого стрелявшая девочка покончила с собой. Подробности происшествия — в материале «Известий».
Стрельба в школе Брянска: список пострадавших и погибших
Трагедия в брянской гимназии № 5 произошла утром в четверг, 7 декабря. На втором уроке в здании случилась стрельба: ученица 8-го класса Алина А. пришла в школу с дробовиком и открыла стрельбу по одноклассникам на уроке биологии. В результате одна девушка, 14-летняя Мария Н., погибла, еще пятеро подростков были доставлены в больницы с ранениями средней тяжести. Telegram-канал «112» приводит полный список раненых, среди которых четверо мальчиков и девочка:
— Тимофей Б.,
— Виталий Д.,
— Петр Е.,
— Тимур Д.,
— Эвелина К.
По словам помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, одному из пострадавших уже проводится операция. «Запланированы телемедицинские консультации с федеральными клиниками. Координирует работу Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Оказание помощи пострадавшим взял на личный контроль глава Минздрава Михаил Мурашко», — уточнил Кузнецов.
В распоряжении «Известий» есть кадры эвакуации учеников во время происшествия.
Стрельба в школе Брянска: что известно о стрелявшей
Согласно последним данным, ЧП произошло во время второго урока, около 9:15, в гимназии № 5, расположенной по адресу: Московский микрорайон, 56.
Ученица 8-го класса Алина А. пришла в школу с дробовиком «Бекас-3», принадлежащим ее отцу. Предположительно, оружие было спрятано в тубусе, она успела сделать несколько выстрелов.
Ученик брянской гимназии рассказал «112», что Алину травили одноклассники. Сегодня она опоздала на урок, поднялась на четвертый этаж, зашла в класс, села, а после достала ружье и начала стрелять в своих обидчиков.
В свою очередь, отец Алины пояснил «112», что не знал о пропаже ружья. 53-летний Дмитрий рассказал следователям, что хранил оружие как положено: в металлическом шкафу под замком. Все документы на «Бекас» 16-го калибра в порядке. Скорее всего, дочь украла ключ от оружейного сейфа, взяла дробовик и охотничий нож. Как девочка уходила в школу, мужчина не видел.
Что стало мотивом кровавой расправы над одноклассниками, Дмитрий также затруднился объяснить. По его словам, дочь не жаловалась на травлю с их стороны. Если какой-то буллинг и был, девочка держала переживания в себе и не делилась с родными.
Стрельба в школе Брянска: что произошло, следствие
Как сообщил один из учащихся, после того как поступила информация о стрельбе, педагог закрыла дверь и сказала ученикам сидеть тихо.
«Мы сидели в кабинете на третьем этаже, окна у нас выходили на пятачок, то есть мы видели все машины. Моему другу пришло сообщение про стрельбу. Мы подумали, что это шутка, но после этого учительница встала и закрыла дверь, сказала нам сидеть тихо. Мы сидели тихо. Потом стали приходить сообщения, разные версии, что она убила троих людей», — рассказал он.
Другой учащийся рассказал, что ситуация вызвала опасения как у педагогов, так и у школьников.
«Дали сигнал учителям, чтобы они закрыли дверь изнутри и сидели до того момента, пока не станет ясно. Ну пока ситуация не разрешится, а потом детей эвакуировали всех. Конечно, испытывали страх, что девочка может войти к нам, постоянно стучался кто-то к нам в кабинет, само собой, было такое опасение», — отметил он.
По данным УМВД России по Брянской области, на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Причины и обстоятельства произошедшего утром устанавливаются. По официальным данным, после приезда полиции школу оцепили, а учеников отправили домой. По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).
«По предварительным данным следствия, 14-летняя девушка принесла в школу помповое ружье, из которого произвела выстрелы в своих одноклассников. В результате произошедшего двое погибли (одна из них — стрелявшая), пятеро пострадавших», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.
Сотрудники школы рассказали «Известиям», что на охране сидит женщина. Как проходит досмотр учеников на посту охраны, они не знают, так как на работу приходят раньше.
Охраной школ в Брянске занимаются частные охранные предприятия (ЧОП) «Экскалибур» и «Агентство Экскалибур». Это 7 декабря выяснили «Известия».
По имеющимся данным, с этими предприятиями, зарегистрированными по одному адресу, Брянская городская администрация заключила многомиллионые контракты на обслуживание детских садов и школ. Всего только в 2023 году было заключено более 100 госконтрактов с образовательными учреждениями.
При этом, по предварительным данным, директор «Экскалибура» мог в прошлом иметь судимость, в то время как граждане с судимостями не могут заниматься охранной деятельностью.
Помощь раненым в результате стрельбы в школе Брянска
Семьям погибшей школьницы и раненных при стрельбе в брянской гимназии № 5 будет оказана вся необходимая помощь, заверил губернатор региона Александр Богомаз.
«Мои искренние соболезнования родителям девочки, погибшей от рук стрелявшей. Это невосполнимая утрата. Семьям погибшей девочки и раненых детей будет оказана вся необходимая помощь», — написал он в Telegram.
Глава региона подтвердил, что погибли две школьницы, в том числе открывшая стрельбу 14-летняя девочка. Пострадали пятеро несовершеннолетних, у двоих ранения легкой степени тяжести, у троих — средней, всем им оказывается медицинская помощь.
Помощь семьям погибшей и пострадавших школьников окажет и Минпросвещения России. «Минпросвещения России выражает глубокие соболезнования. В регион оперативно направлена группа от федерального министерства, которая работает с оперативными службами на месте, а также ведомственные психологи для оказания необходимой поддержки школьникам, педагогам и родителям», — сообщили в ведомстве.
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