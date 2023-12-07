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Появились кадры эвакуации учеников из школы в Брянске, где произошла стрельба
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Стрельба в Брянске: восьмиклассница пришла в школу с дробовиком

В результате трагедии пострадали пятеро подростков, одна девочка погибла
Фото: ТАСС/Надежда Михеева
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Утром в четверг, 7 декабря, восьмиклассница устроила стрельбу в брянской гимназии № 5. В результате одна школьница погибла, пятеро были ранены. После этого стрелявшая девочка покончила с собой. Подробности происшествия — в материале «Известий».

Стрельба в школе Брянска: список пострадавших и погибших

Трагедия в брянской гимназии № 5 произошла утром в четверг, 7 декабря. На втором уроке в здании случилась стрельба: ученица 8-го класса Алина А. пришла в школу с дробовиком и открыла стрельбу по одноклассникам на уроке биологии. В результате одна девушка, 14-летняя Мария Н., погибла, еще пятеро подростков были доставлены в больницы с ранениями средней тяжести. Telegram-канал «112» приводит полный список раненых, среди которых четверо мальчиков и девочка:

— Тимофей Б.,
— Виталий Д.,
— Петр Е.,
— Тимур Д.,
— Эвелина К.

По словам помощника главы Минздрава Алексея Кузнецова, одному из пострадавших уже проводится операция. «Запланированы телемедицинские консультации с федеральными клиниками. Координирует работу Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. Оказание помощи пострадавшим взял на личный контроль глава Минздрава Михаил Мурашко», — уточнил Кузнецов.

В распоряжении «Известий» есть кадры эвакуации учеников во время происшествия.

Стрельба в школе Брянска: что известно о стрелявшей

Согласно последним данным, ЧП произошло во время второго урока, около 9:15, в гимназии № 5, расположенной по адресу: Московский микрорайон, 56.

Фото: ТАСС/Надежда Михеева

Ученица 8-го класса Алина А. пришла в школу с дробовиком «Бекас-3», принадлежащим ее отцу. Предположительно, оружие было спрятано в тубусе, она успела сделать несколько выстрелов.

Ученик брянской гимназии рассказал «112», что Алину травили одноклассники. Сегодня она опоздала на урок, поднялась на четвертый этаж, зашла в класс, села, а после достала ружье и начала стрелять в своих обидчиков.

В свою очередь, отец Алины пояснил «112», что не знал о пропаже ружья. 53-летний Дмитрий рассказал следователям, что хранил оружие как положено: в металлическом шкафу под замком. Все документы на «Бекас» 16-го калибра в порядке. Скорее всего, дочь украла ключ от оружейного сейфа, взяла дробовик и охотничий нож. Как девочка уходила в школу, мужчина не видел.

Что стало мотивом кровавой расправы над одноклассниками, Дмитрий также затруднился объяснить. По его словам, дочь не жаловалась на травлю с их стороны. Если какой-то буллинг и был, девочка держала переживания в себе и не делилась с родными.

Стрельба в школе Брянска: что произошло, следствие

Как сообщил один из учащихся, после того как поступила информация о стрельбе, педагог закрыла дверь и сказала ученикам сидеть тихо.

Фото: ТАСС/Надежда Михеева

«Мы сидели в кабинете на третьем этаже, окна у нас выходили на пятачок, то есть мы видели все машины. Моему другу пришло сообщение про стрельбу. Мы подумали, что это шутка, но после этого учительница встала и закрыла дверь, сказала нам сидеть тихо. Мы сидели тихо. Потом стали приходить сообщения, разные версии, что она убила троих людей», — рассказал он.

Другой учащийся рассказал, что ситуация вызвала опасения как у педагогов, так и у школьников.

«Дали сигнал учителям, чтобы они закрыли дверь изнутри и сидели до того момента, пока не станет ясно. Ну пока ситуация не разрешится, а потом детей эвакуировали всех. Конечно, испытывали страх, что девочка может войти к нам, постоянно стучался кто-то к нам в кабинет, само собой, было такое опасение», — отметил он.

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По данным УМВД России по Брянской области, на место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полиции. Причины и обстоятельства произошедшего утром устанавливаются. По официальным данным, после приезда полиции школу оцепили, а учеников отправили домой. По факту ЧП Следственный комитет возбудил уголовное дело об убийстве двух или более лиц (ч. 2 ст. 105 УК РФ).

«По предварительным данным следствия, 14-летняя девушка принесла в школу помповое ружье, из которого произвела выстрелы в своих одноклассников. В результате произошедшего двое погибли (одна из них — стрелявшая), пятеро пострадавших», — сказано в сообщении ведомства в Telegram.

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Фото: t.me/Hinshtein
Охотничье ружье «Бекас-3», из которого были сделаны выстрелы

Сотрудники школы рассказали «Известиям», что на охране сидит женщина. Как проходит досмотр учеников на посту охраны, они не знают, так как на работу приходят раньше.

Охраной школ в Брянске занимаются частные охранные предприятия (ЧОП) «Экскалибур» и «Агентство Экскалибур». Это 7 декабря выяснили «Известия».

По имеющимся данным, с этими предприятиями, зарегистрированными по одному адресу, Брянская городская администрация заключила многомиллионые контракты на обслуживание детских садов и школ. Всего только в 2023 году было заключено более 100 госконтрактов с образовательными учреждениями.

При этом, по предварительным данным, директор «Экскалибура» мог в прошлом иметь судимость, в то время как граждане с судимостями не могут заниматься охранной деятельностью.

Помощь раненым в результате стрельбы в школе Брянска

Семьям погибшей школьницы и раненных при стрельбе в брянской гимназии № 5 будет оказана вся необходимая помощь, заверил губернатор региона Александр Богомаз.

«Мои искренние соболезнования родителям девочки, погибшей от рук стрелявшей. Это невосполнимая утрата. Семьям погибшей девочки и раненых детей будет оказана вся необходимая помощь», — написал он в Telegram.

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Глава региона подтвердил, что погибли две школьницы, в том числе открывшая стрельбу 14-летняя девочка. Пострадали пятеро несовершеннолетних, у двоих ранения легкой степени тяжести, у троих — средней, всем им оказывается медицинская помощь.

Помощь семьям погибшей и пострадавших школьников окажет и Минпросвещения России. «Минпросвещения России выражает глубокие соболезнования. В регион оперативно направлена группа от федерального министерства, которая работает с оперативными службами на месте, а также ведомственные психологи для оказания необходимой поддержки школьникам, педагогам и родителям», — сообщили в ведомстве.

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