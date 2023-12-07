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Двух пострадавших доставят вертолетом в Москву после стрельбы в Брянске

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Фото: РИА Новости/Андрей Мазунин
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Двух учеников, пострадавших при стрельбе в гимназии № 5 в Брянске, доставят вертолетом в Москву на лечение. Об этом 7 декабря сообщил источник «Известий».

Силы федерального центра Медицины катастроф доставят одного пострадавшего в тяжелом состоянии в НМИЦ им. Приорова, а другого, также находящегося в тяжелом состоянии, — в РДКБ им. Пирогова.

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова взяла на личный контроль ситуацию с пострадавшими и пообещала оказать необходимую помощь семьям погибших и раненых. Видеообращение омбудсмена опубликовано 7 декабря в официальном Telegram-канале.

«Ситуация находится на моем личном контроле, на связи с регионом работают правоохранительные органы, вся необходимая помощь детям и семьям будет оказана», — сказала омбудсмен.

Инцидент произошел ранее 7 декабря. 14-летняя девочка пришла в школу с оружием и открыла стрельбу, а затем покончила с собой. Пострадали пять человек, впоследствии раненая девочка скончалась.

Оказание помощи пострадавшим взял на контроль глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко. В Минпросвещения также выразили соболезнования семьям пострадавших и погибших и направили группу психологов в регион.

В свою очередь губернатор Александр Богомаз заявил, что семьям погибшей школьницы и раненых при стрельбе будет оказана вся необходимая помощь.

Возбуждено уголовное дело об убийстве, мотивы школьницы выясняются. Отец девочки вызван на допрос.

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